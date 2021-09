Dostal šancu a proti Pohroniu zažiaril. Výsledok je pre nás krutý, tvrdí

Spoluhráča v bráne vyzdvihol aj stopér Martin Bednár.

22. sep 2021 o 18:16 Tomáš Ferenčík

Vlani MŠK Žilina, tento rok ďalší ligista. Námestovskí futbalisti si v Slovenskom pohári užili ďalší veľký futbalový zápas.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šláger držal divákov v napätí až do záverečných minút (+fotogaléria) Čítajte

Námestovo - Pohronie 0:3 (0:0)

Góly: 66. P. Mazan, 71. C. Badolo, 79. P. Blahút

Článok pokračuje pod video reklamou

Oravskí futbalisti podali snáď najlepší výkon jesene a s favoritom hrali 60 minút vyrovnanú partiu. V úvode svojou aktívnou hrou súpera zaskočili. Mali celkom rýchly prechod do útočnej fázy a po dlhých loptách zas Žákovič vyhrával osobné súboje so stopérmi hostí. Tí po 20 minútach prebrali iniciatívu, no v bráne domácich stál azda ich najlepší hráč Matúš Greššák.