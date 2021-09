Od pondelka bude červená celá Orava, respirátory budú povinné v interiéroch

Covid sa šíri hlavne v školách. Zatvorených je 28 tried, v Sihelnom sú otvorené len dve.

22. sep 2021 o 13:21 Martin Pavelek

ORAVA. Vláda predstavila nový návrh covid automatu na budúci týždeň. V Žilinskom kraji budú od pondelka, 27. septembra, všetky okresy červené, okrem Martina a Liptovského Mikuláša, ktoré budú oranžové. Protiepidemické opatrenia sa kvôli tomu budú opäť sprísňovať.

„Dobré je, že nemáme zaznamenaná žiadne veľké ohnisko, no ochorenie sa šíri hlavne prostredníctvom detí, ktoré sa stretávajú školách. Najväčší podiel infikovaných je v kategórii od 10 do 24 rokov. Na Orave je už 28 tried zatvorených, v Sihelnom vyučujú prezenčne len v dvoch triedach.

„Rodičia využívajú pri potomkoch samotestovanie. Keď zistia pozitívny výsledok, oznámia to škole a testovania v odbernom mieste sa zúčastní celá rodina,“ povedala okresná hygienička Mária Varmusová. „U detí je priebeh ochorenia ľahký. Majú soplíky, zvýšenú teplotu.“ Problém je, že ochorenie donesú do rodín.

Potvrdzuje sa, že neočkovaní majú vážnejší priebeh. Regionálny úrad v Dolnom Kubíne eviduje rodinu s 12 členmi z toho je deväť detí a traja dospelí. Všetci sú pozitívni. Kvôli tejto rodine, ktorá má v škole veľa detí, museli zatvoriť viacero tried v jednej zo základných škôl v Dolnom Kubíne.

Podmienky platné v červených okresoch

RÚŠKA

V interiéroch vrátane prostriedkov verejnej dopravy a taxíkov je povinný respirátor. V exteriéri platí povinné prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom, rúškom, šálom alebo šatkou na hromadných podujatiach.

PREVÁDZKY A PODUJATIA

Prevádzky a organizátori hromadných podujatí si môžu vybrať, v akom režime budú fungovať:

Základ: Prístup pre všetky osoby

OTP: Prístup pre očkovaných, testovaných, a po prekonaní COVID-19, pričom negatívny výsledok má byť z

- PCR alebo LAMP testu nie starší ako 72 hodín od odberu

- antigénového testu nie starší ako 48 hodín od odberu

Očkovaní: pre plne zaočkovaných, teda:

- 14 dní po podaní druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

- 21 dní po zaočkovaní jednodávkovou vakcínou

- 14 dní po prvej dávke ktorejkoľvek vakcíny, ak bola osoba zaočkovaná do 180 dní od prekonania COVID-19.

HROMADNÉ PODUJATIA

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu (povinný zoznam účastníkov)

OTP: 25 % kapacity, pokiaľ nie je kapacita určiteľná, max. 150 osôb

Základ: max. 10 osôb

ŠPORTOVÉ PODUJATIA - SÚŤAŽE, LIMITY PRE ŠPORTOVCOV

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: interiér 75 osôb na jeden sektor, exteriér 150 osôb na jeden sektor

Základ: 10 osôb na sektor

KULTÚRNE PODUJATIA

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: 50 % kapacity, avšak do 250 osôb v interiéri a do 500 osôb v exteriéri

Základ: 50 % kapacity, avšak do 50 sediacich osôb

BOHOSLUŽBY

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: max. 25 % kapacity priestoru (ak nie je určiteľná kapacita, max. 150 osôb)

Základ: 1 osoba / 15 m2 kapacity priestoru (ak je podlahová plocha menšia ako 150 m2, tak max. 10 osôb)

OBRAD SOBÁŠA ALEBO KRSTU

Zaočkovaní: bez kapacitného limitu

OTP: maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia, ak nie je možné určiť kapacitu, najviac 150 osôb

Základ: 1 osoba na 15 m2 podlahovej plochy priestoru; pokiaľ je podlahová plocha menšia ako 150 m2, v priestore sa v jednom okamihu môže nachádzať najviac 10 osôb.

SVADBY, KARY, OSLAVY, VEČIERKY A INÉ OBDOBNÉ PODUJATIA ALEBO PODUJATIA V PREVÁDZKACH VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb

OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb

Základ: nesmú sa konať

TAXISLUŽBY

Zaočkovaní: 50 % kapacity

OTP: 25 % kapacity

Základ: zakázané

VLEKY A LANOVKY

Zaočkovaní: 50 % kapacity

OTP: kabínkové lanovky zakázané

Základ: kabínkové lanovky zakázané

OBCHODNÉ DOMY

Červené a bordové okresy: najviac 1 osoba na 15 metrov štvorcových, zatvorené sedacie sekcie a detské kútiky.

HOTELY A PODOBNÉ UBYTOVACIE SLUŽBY

Zaočkovaní: ubytovanie bez kapacitných obmedzení

OTP: 2 dospelé osoby na izbe alebo členovia jednej domácnosti na samostatnej izbe

Základ: ubytovanie zakázané

REŠTAURÁCIE A OSTATNÉ ZARIADENIA VEREJNÉHO STRAVOVANIA

Zaočkovaní: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre

OTP: exteriér bez kapacitných obmedzení, interiér 4 osoby pri jednom stole alebo osoby z jednej domácnosti; rozostup stolov najmenej 2 metre

Základ: okienkový predaj a rozvoz

FITNESS CENTRÁ

Zaočkovaní: 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2

OTP: 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2

Základ: zakázané

MÚZEÁ, GALÉRIE, VÝSTAVNÉ SIENE

Zaočkovaní: hromadné prehliadky v skupinách bez kapacitných obmedzení

OTP: hromadné prehliadky v skupinách do 10 osôb

Základ: individuálne prehliadky s obmedzením 1 návštevník na 15 m2

WELLNESS, AKVAPARKY, PRÍRODNÉ A LIEČEBNÉ KÚPELE

Zaočkovaní: pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach bez kapacitného limitu; ak nie sú ubytované v týchto prevádzkach, najviac 10 osôb

OTP: 10 osôb iba pre zákazníkov ubytovaných v týchto prevádzkach

Základ: nesmie sa používať

Zdroj informácií o opatreniach TU.