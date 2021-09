Na čele znovu zmena, Vasiľov a Kraľovany konečne vyhrali

Doterajší líder ŠK Sedem nečakane prehral na domácom ihrisku.

22. sep 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

VII. liga

ŠK Sedem – Kraľovany 1:2 (1:1)

Góly: 22. M. Trabalík – 44. a 68. P. Jesenský

Z domácej strany to bol nevydarený zápas. Nevyvíjal sa však zle. V 22. min vysunul Michal Vráb do brejku Trabalíka, ktorý nezaváhal. Tesne pred prestávkou sa zranil stredový záložník Michal Vráb a celé to stratilo myšlienku.

Chýbal aj Daniel Kosmeľ, a tak nemal už potom kto smerom dopredu niečo vymyslieť. Kraľovany dali tesne pred odchodom do šatne vyrovnávajúci gól. Po rohu sa presadil Jesenský.

V druhom polčase to bol futbal o ničom. My sme hrali zle a súper tiež nič neukázal. Kraľovany však v 68. min dokonali obrat. Zo skrumáže sa lopta dostala k Jesenskému, ktorý už nemal problém trafiť odkrytú bránu. František Jendroľ