Raptorov stálo prvé víťazstvo zlomený nos

Florbalové kluby mali nahustený program cez uplynulý týždeň.

22. sep 2021 o 8:56 Tomáš Ferenčík

Extraliga muži

Grasshoppers AC Uniza Žilina – FBK Nižná 10:3 (1:1,5:1,4:1)

Góly: J. Košarišťan (Medžo), Medžo, Reguly (J. Košarišťan)

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Súper bol dnes lepší, nám nevyšlo skoro nič, či už ofenzívne, alebo defenzívne. V bráne zachytal výborne Rudo Turiak. Musíme sa z toho poučiť a do budúcna chyby nezopakovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

FBK Nižná – FaBK ATU Košice 12:6 (4:1, 4:3, 4:2)

Góly: Laštík (Mačňák), T. Čuporák (Záhora), Nákačka (Laštík), Latka (Medžo), Medžo (Reguly), Žák (Belopotočan), Medžo (P. Čuporák), Reguly (Nákačka), Košarišťan (Medžo), Medžo (P. Čuporák), Reguly, Medžo (T. Čuporák)

Tréner Nižnej Patrik Bachan: Zápas sme odohrali v slušnom tempe. Vyšla nám prvá tretina, ktorú sme vyhrali 4:1. Všetko, čo sme chceli hrať, sme zahrali. Trochu nám horela obrana v druhej a tretej tretine, kde sme prepadávali v strednej časti a súper to nekompromisne trestal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vicemajsterka sveta si túži zahrať so sestrou Čítajte

Extraliga ženy

Predators Sabinov – FBK Tvrdošín 8:3 (2:0,1:1,5:2)

Góly: Valenčinová (Kolinčáková), Dúbravská, Valenčinová (Semančíková)

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: Od začiatku to bol dosť vyrovnaný zápas, no skúsenosti sabinovských hráčok sa troška ukázali a podržali Sabinov. My sme sa viac-menej zohrávali, máme troška omladený káder a hrali sme v oklieštenej zostave. Dievčatá podali bojovný výkon a naozaj je na čom stavať.

Spišská Nová Ves – FBK Tvrdošín 10:4 (4:1,3:0,3:3)

Góly: Buková (F. Kovaliková), Kubačková (Buková), Buková (F. Kovaliková), Buková (Dubravská)

Tréner Tvrdošína Milan Burdeľ: Tento víkend sme na východ cestovali nie s tým zbierať body, ale skôr skúsenosti. Zo 70 percent máme obmenený káder a navyše nám chýbali skúsené hráčky. Takže sme radi za výkon.

1. liga muži

Žatva 90 Dolný Kubín – DTF team Detva 5:13 (1:4,1:3,3:6)

Góly: Drengubiak (Huba), Huba (Gáll), Huba (Gáll), Perutka (Letkovský), Gáll

Domáci tréner Tomáš Dávid: Do zápasu sme vstúpili veľmi vlažne. Všade sme boli neskoro. Chýbal nám pohyb. Doslova sme Detve darovali prvé štyri góly. Snažili sme sa hru oživiť pohybom, ale dnes to nebol náš deň.

White Eagles Bratislava – FBK RAptORs 7:6 pp (1:0,3:2,2:4-1:0)

Góly: Oselský (Šangala), Adamčík (Kudjak), Michlík (Žuffa), Adamčík (Hvoľka), Adamčík (Hvoľka), Hvoľka (Michlík)

Kapitán hostí Martin Adamčík: Florbal hrávam asi desať rokov, no takýto zápas som ešte nehral. Celý zápas sme boli lepším tímom. Boli sme lepší v prihrávkach, v streľbe, v preberaní lopty, ale to, čo pochytal súperov brankár, to nebolo možné. Bratislava vyhrala len vďaka nemu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mladý Oravčan bude rozvíjať talent v Nitre Čítajte

FBK Hornets Mútne – DTF team Detva 3:6 (0:0,0:2,3:4)

Góly: Maslan (Kubala), Čajka (Bolek), Kapičák (Maslan)

FBC 11 Trnava – FBK RAptORs 3:5 (1:0, 2:2, 0:3)

Góly: Oselský (Adamčík), Vnenčák (Adamčík), Brišák (Michlík), Brišák (Nožina), Michlík (Nožina)

Kapitán hostí Martin Adamčík: Všetci chlapci si za výkon zaslúžia veľkú pochvalu. Sme radi, že sme konečne vyhrali v tejto sezóne. Bohužiaľ, na konci zápasu utrpel zlomeninu nosa Matej Hvoľka. Nevzdal sa a dohral zápas.