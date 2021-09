Envirorezort zastavil výstavbu vtáčieho ostrova na Oravskej priehrade

Nového hniezdisko malo stáť 2,8 milióna eur, potrebovali by naň stotisíc ton kameňa.

21. sep 2021 o 9:21 Martin Pavelek

NÁMESTOVO. „Zvíťazil zdravý rozum a sme veľmi radi, že zástupcovia ministerstva uznali naše argumenty, v ktorých sme poukazovali na to, že výstavba ďalšieho vtáčieho ostrova je nielenže zbytočná, ale ešte aj škodlivá,“ povedal aktivista Ľubomír Jaššo potom, ako včera odchádzal z ministerstva životného prostredia s tlačovou správou v ruke.

Envirorezort v nej oznamuje, že nový vtáčí ostrov na Oravskej priehrade nepostavia. Projekt vylúčilo aj z podpory štrukturálnych fondov.

V spolupráci s občianskymi aktivistami, ochranármi a miestnymi samosprávami bude envirorezort hľadať iné neinvazívne riešenia.

„Rešpektujeme rozhodnutie ministerstva,“ povedal riaditeľ Štátnej ochrany prírody Dušan Karaska.

Budú hľadať iné riešenia ochrany

Ostrov mal slúžiť ako útočisko pre rôzne vodné a pri vode žijúce vtáctvo, no najmä pre dva ohrozené vtáčie druhy kalužiaka červenonohého a rybára riečneho.

„Na výstavbu by sa muselo do priehrady nákladnými autami doviezť do stotisíc ton kameňa, čo by znamenalo negatívnu záťaž pre životné prostredie,“ uvádza ministerstvo. Kiča tvrdí, že rezortu ide v prvom rade o ochranu celej prírody. Oznámil, že budú hľadať iné riešenia záchrany vtáctva na Orave.