Pápež František: Nikdy nepresviedčaj druhého človeka na svoju vieru

Zážitky ľudí z Oravy, ktorí sa stretli so Svätým Otcom. Pápežovi odovzdala dar rodáčka z Námestova

23. sep 2021 o 7:20 Martin Pavelek

ORAVA. Neváhali cestovať stovky kilometrov, aby ho videli čo i len na pár sekúnd.

Zdravotníci z Dolného Kubína

Andrej Mičáň, primár oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, a Anna Ostrihoň Lonská, vrchná sestra na oddelení OAIM v Dolnooravskej nemocnici, sa s pápežom stretli v záhrade Prezidentského paláca v Bratislave.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dvoch dolnokubínskych zdravotníkov pozvala prezidentka Zuzana Čaputová. Spolu s primárom išla sestra Anna Lonská, vrchná sestra covidového oddelenia. Mala to byť odmena za ich starostlivosť o pacientov počas ťažkej doby vrcholiacej epidémie Covidu-19. Spoločne patrili medzi približne päťsto hostí, ktorí mali možnosť s pápežom a prezidentkou pobudnúť pol hodiny. Sledovali a počúvali ich zo vzdialenosti približne 20 metrov.

„Nie každý má také šťastie, že je s Františkom takú dlhú dobu v blízkosti, bez tlačenice a čakania,“ hovorí Mičáň. „Dostali sme sa k tomu ako slepé kura k zrnu, no musím povedať, že toto stretnutie mi dalo veľa. Hlavne ma inšpirovalo k tomu, aby som si viac zistil o Františkovi, prečítal jeho výroky. Je to úžasný človek. Sála z neho skromnosť, úprimnosť, pokora, láska. Hovorí, aby sme žili tak, ako by sme mali žiť. Aby sme mali raj už na Zemi. Treba sa držať svojich koreňov. Hovorí sa o ňom, aký je novátorský, progresívny. Ale o tom, čo hlása, vieme dvetisíc rokov, no nekonáme tak. Alebo nechceme vidieť, ako sa to má robiť. Zároveň upozorňuje, že treba žiť slobodne, ale aj druhých treba tak nechať žiť. Povedal: „Nikdy nepresviedčaj druhého človeka na svoju vieru.“

Do Šaštína cestovali aj veriaci z Hornej Lehoty

Aj obyvatelia Hornej Lehoty sa zúčastnili záverečnej svätej omše v Šaštíne počas apoštolskej cesty pápeža Františka na Slovensku. Počas liturgického slávenia sprevádzal 105-členný spevokol aj orchester, v ktorom hral Marek Kľúčik na husliach. Pre všetkých pútnikov z našej obce bol tento čas veľmi požehnaný. Na vlastné oči mohli uvidieť usmievajúceho sa Svätého Otca a započúvať sa do jeho povzbudivých slov, z ktorých budú čerpať ešte dlhú dobu.

Pápežovi odovzdala dar rodáčka z Námestova

„Včera som mala možnosť osobne stretnúť, odovzdať dar a podať ruku pápežovi Františkovi v Košiciach. Veľmi silný moment v mojom živote, ktorý si budem v srdci niesť celý život. Je to milosť, je to dar,“ napísala na Facebook Veronika Smržíková z Ružomberka, rodáčka z Námestova, ktorá dar odovzdala za mladých ľudí.