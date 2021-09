Malý návrat do Šaštína: Pápež František požehnal aj Adelku z Oravy

Ľudia odchádzali zo stretnutia so Svätým Otcom šťastní.

23. sep 2021 o 7:20 Martin Pavelek

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/zZy-OedBaqQ

ORAVA. „Adelku som držala pred sebou, nožičky mala položené vpredu pred zábranou. Zastavil sa pri nás nejaký fotograf, urobil fotku, potom hneď prišiel papamobil,“ opisuje stretnutie s pápežom Františkom v Šaštíne Gabriela Čulová z Rabče. „Pristúpil k nám ochrankár, pozrel sa na mňa, bola to len reč očí. Zobral Adelku a v tom momente zastal pred nami papamobil. Podal Adelku pápežovi a on ju požehnal. Určite to nebola náhoda.“

Trojročné dievčatko sa tesne predtým zobudilo, bolo mrzuté, plakalo. Matka rozmýšľala, že sa s ňou presunie dozadu, no tlačiaci sa dav jej to neumožnil.

„Vôbec sa ochrankárovi nevzpierala. Keď dostala požehnanie, upokojila sa a ešte Svätému Otcovi aj ručičkou zakývala pá pá. Nechcela som plakať, lebo som to chcela vidieť. Pocit to bol nádherný, neopísateľný, nebo na zemi. Aj za pápežom bolo modré nebo. Všetci sme sa tešili, kričali, Adelka sa na nás nechápavo pozerala s otázkou v očiach, čo sa deje?“

Maličká Rabčanka svoje pocity nevie vyjadriť slovami, dokáže to len neverbálne, pretože má zdravotné problémy. Nerozpráva, na jedno uško nepočuje, chodiť začala až ako dvapolročná. „Ale vydala veľký výkrik do sveta. Vďaka nej nesieme požehnanie na Oravu.“

Urobila veľa ľudí šťastnými

Po odchode papamobilu začali všetci ľudia okolo rodine z Oravy ďakovať, že tam bola. Gabriela vysvetlila prečo. „Pretože pápež zastal, ľudia si ho mohli odfotiť, kontaktné pohľady boli od pápeža dlhšie. Zrazu sme boli všetky rodiny jedna veľká rodina. Žijeme ešte stále v takom krásnom sne. Veď z tisícov detí si František vybral len päť a medzi nimi aj našu Adelku.“

Šťastná matka pridala ďalšie pocity. „V mene Adelky a v mene Svätého Otca ľuďom posielame krížiky na čelo, Adelka ich veľmi rada robí, teraz ich už robí s požehnaním pápeža. Odovzdávam to požehnanie virtuálne a duchovne všetkým ľuďom. Máme kúsok Vatikánu doma. Adelka urobila veľa ľudí šťastnými.“

Videli to tisíce ľudí

Gabriela Čulová má s manželom päť detí. Dve najstaršie sú už samostatné, žijú v Bratislave. Doma sú dvaja tínedžeri a Adelka. Všetci sa stretli v Šaštíne. Pôvodne to neplánovali.