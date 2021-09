V dedine pribudli ďalšie metre nového chodníka

Konečný účet zvýšil rast cien stavebných materiálov.

24. sep 2021 o 7:20 Martin Pavelek

ŽAŠKOV. Dedina dolnej Oravy je dlhá viac ako päť kilometrov, popri hlavnej ceste chýbajú na viacerých miestach chodníky pre chodcov. Obec sa snaží tieto miesta postupne odstraňovať. V tomto období sa samospráve podarilo dať do užívania 240 metrov chodníka od evanjelického kostola po ulicu Tepeľ.

„Máme na to z rezervy obce vyčlenených 35-tisíc eur, no verejné obstarávanie bolo minulý rok, odvtedy sa ceny materiálov zvýšili,“ povedal starosta Milan Pavlovčík.

Náklady navýšila aj požiadavka správy ciest, ktorá trvala na vybudovaní ďalších dvoch vpustov na dažďovú vodu a sto metrov kanalizácie. Samospráva verí, že do pôvodne naplánovanej sumy sa aj tak zmestí.

Predtým bol v tých miestach len zelený pás, teraz je tam nový chodník zo zámkovej dlažby, do každého dvora pri rodinnom dome je bezbariérový vjazd.

Medzi chodníkom a vozovkou ostalo voľné miesto. „Vysypali sme tam frézovaný asfalt, pretože je škoda robiť poriadny povrch, keď sa má v našej obci čoskoro začať budovať kanalizácia,“ dodal starosta. „Poriadny povrch urobíme po jej dokončení.“