Futbalová streda veľa radosti nepriniesla

V tretej lige sa hrali predohrávky, v štvrtej a piatej lige dohrávky.

16. sep 2021 o 9:03 Tomáš Ferenčík

III. liga Stred

Liptovský Hrádok - Dolný Kubín 3:2 (1:2)

Góly: 32. a 83. Schneeweiss, 78. N. Karkić - 18. a 36. M. Otruba

Vstup do zápasu mal Dolný Kubín veľmi dobrý. V úvode išiel Otruba sám na bránu, no nedal. Domáci sa len bránili a v 18. min Karas vysunul Otrubu, ktorý prehodil brankára a bolo 0:1. Hrádok však po polhodine vyrovnal. V strede ihriska sa rýchlou narážačkou dostal do šance, ktorú využil Schneeweiss.

V 36. min Kolorédy preloboval gólmana a Otruba opäť prinavrátil vedenie 1:2. Hostia dali aj tretí gól Kolorédym, no nebol uznaný pre údajný faul na gólmana. V 45. min sme išli Kubínčania traja na jedného, no v tom rozhodca Konček ukončil prvý polčas.