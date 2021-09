Leštiny našli prvého premožiteľa, Rabča uštedrila šestku

V spodnej časti tabuľky sú všetci nováčikovia.

15. sep 2021 o 12:00 Tomáš Ferenčík

Patrik Krivanka z Rabče sa zaskvel hetrikom do siete Mútneho. (Zdroj: Tomáš Ferenčík)

VI. liga

Klin – Or. Polhora 2:0 (1:0)

Góly: 4. M. Fenik, 89. B. Kurtulík

Domáce mužstvo od prvej minúty naznačovalo, že ide za víťazstvom. Šance z úvodu stretnutia však nepremenilo. Netrvalo dlho a tlak domácich sa premenil v gól. K lopte sa pred šestnástkou dostal Mário Fenik, zasekol si obrancu hostí a krásne umiestnil strelu ľavačkou – 1:0. Domáci boli naďalej aktívni a hostí prakticky k ničomu nepustili. Vytvárali si šance na zvýšenie náskoku, no v koncovke neboli efektívni.

Pri chuti bol Mario Fenik, ktorý v 41. minúte hlavičkoval, no trafil iba konštrukciu brány hostí. O chvíľu nato bol v „samostatnom nájazde“ Masničák, no strelecké konto si nenavýšil. V závere polčasu opäť preveroval brankára hosti už spomínaný Fenig, no brankár strelu kryl.