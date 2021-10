Rekordná Mini pizza sa stala hitom

Kuchár Andrii z Ukrajiny vytvoril slovenský rekord, upiekol najmenšiu pizzu. Razom sa z nej stal hit, medzi zákazníkmi je o túto jednohubku veľký záujem.

2. okt 2021 o 9:15 Martin Pavelek

NIŽNÁ. Niekedy stačí na skvelý nápad veľmi málo. Presvedčil sa o tom Andrii Petryla Burchyn, ktorý sa pečeniu symbolu Talianska, pizze, venuje osem rokov. Nedávno prišiel skúsiť šťastie na Slovensko a stal sa z neho rekordman.

Upiekol najmenšiu pizzu na Slovensku.

Netradičná objednávka

Stalo sa to po tom, ako prišiel jeden zo stálych zákazníkov. „Bol veľmi hladný, tak si pre seba objednal maxi pizzu, pre dcéru chcel mini pizzu,“ hovori Andrii. „Vravel som mu, že mini pizzu nerobíme, no trval na tom. Mal veselú náladu, tak som si povedal, že to skúsim,“ pokračuje Andrii.

S objednávkou sa popasoval ukážkovo a o chvíľu už zákazníkovi servírovali najmenšiu pizzu na Slovenku, s priemerom niečo viac ako päť centimetrov.

„Keď zákazník uvidel mini dielo, zasmial sa, ale s dcérou si pochutnali,“ hovorí kuchár. Samozrejme, že mini dostal grátis. O pár dní ju už zapisovali do Slovenskej knihy rekordov.