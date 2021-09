Bežci sa pýtali, kde je Lomná. Už vedia

Traťový rekord na hlavnej trati určil Michal Tuka.

13. sep 2021 o 14:00 Tomáš Ferenčík

LOMNÁ. Bežecký kalendár na Orave je čoraz pestrejší a zaujímavejší. Pribudlo ďalšie nové podujatie. Milovníci behu sa stretli v Lomnej. „Nad pretekami v našej obci som rozmýšľal už dávnejšie,“ hovorí mladý organizátor Samuel Florek. „Veľa bežcov sa ma pýtalo, kde je Lomná. Že tam nikdy neboli. Chcel som takto zviditeľniť našu dedinu a krásnu prírodu.“

Každému podujatiu dodávajú potrebnú iskru deti a ich zápal pre súťaživosť. Ani v Lomnej to inak nebolo. „S veľkou radosťou sa pozerám na tie prvé kroky maličkých a viem, že to má budúcnosť. Teším sa, keď si nájdu cestu k športovým podujatiam vďaka rodičom, a tak môžeme sledovať radosť aj bolesť, smiech aj slzy a všetko to, čo k športu patrí,“ povedal Michal Tuka z Nižnej, ktorý zabehol najrýchlejší čas na úplne prvom ročníku Behu okolo Lomnej. Desaťkilometrovú trať v krásnej prírode zvládol za skvelých 35 minút a 22 sekúnd. „Som rád, že sa mi podarilo prísť aj na domácu Oravskú bežeckú ligu. Nikdy nesklame prítomnosťou skvelých ľudí a výbornou organizáciou. Je radosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sa bavia rovnako športom a časom v prírode.“

V mužskej kategórii obsadili ďalšie stupne pre víťazov druhý Pavol Bakoš z Chlebníc (36:08 min) a bronzový Tomáš Smolka z Párnice (38:04 min). Ženskú časť ovládla suverénka na Orave, Miroslava Strežová z Bežeckého klubu Dolný Kubín (45:21 min).

Účastníci si mohli vybrať aj polovičnú trať, dlhú 5,5 kilometra. Na nej predviedol najlepší čas biatlonista Benjamín Belicaj zo Zákamenného. Z prvenstva sa tešil aj jeho mladší brat Sebastián, ktorý zas ovládol kategóriu starších žiakov na 2 kilometroch.

Celkovo sa na štart úvodného ročníka v Lomnej postavilo 120 pretekárov, čo je krásne číslo. Organizátor tak mal dôvod na radosť, ale vyslovil aj jednu prosbu. „Musím poďakovať všetkým. Či už bežcom, dobrovoľníkom a sponzorom. Ďakujem aj jednému neznámemu pomocníkovi, ktorý pozbieral všetky kolíky na trati. Prosím, aby ich vrátil. Zatiaľ mám iba polovicu a chcem, aby bežci aj budúci rok dobehli do cieľa po správnej trati.“

Hlavná trať 10 km

Desať najrýchlejších bežcov: 1. Michal Tuka (Nižná), 2. Pavol Bakoš (Chlebnice), 3. Tomáš Smolka (Párnica), 4. Michal Strežo (BK Dolný Kubín), 5. Ivan Vidiečan (Nižná), 6. Matej Graňák (Or. Jasenica), 7. Vladimír Madleňák (Or. Jasenica), 8. Andrej Bolek (Mútne), 9. Roman Petrikovič (MK Tvrdošín), 10. Miroslava Strežová (BK Dolný Kubín)

Trať 5,5 km

Desať najrýchlejších bežcov: 1. Benjamín Belicaj (ŠKP B. Bystrica), 2. Samuel Florek (Lomná), 3. Peter Porubský (Ťapkaj team), 4. Matúš Štraus (Or. Polhora), 5. Juraj Graňák (Or. Jasenica), 6. Vlastimil Gracík (Or. Jasenica), 7. Peter Sitárik (KB Breza), 8. Adam Revaj (Rabča), 9. Jozef Revaj (Rabča), 10. Peter Voška (Námestovo)

Trať 2 km

Päť najlepších: 1. Sebastián Belicaj (ŠKP B. Bystrica), 2. Kristián Babinský (Rabča), 3. Dávid Judiak (KB Breza), 4. Tadeáš Chajdiak (TT Vavrečka), 5. Richard Miklušák (TT Vavrečka)

