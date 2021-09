Ponuku šéfov neprijal, žatva bola veľká inde, robotníkov málo

Hoci na Orave prežil len detstvo, všetky významné dni vo svojom živote prichádza osláviť medzi rodákov. Pôvodne elektrotechnický inžinier Viliam Kurilla teraz ďakoval na poľane Zverovka pod Roháčmi za 50 rokov kňazstva. Aj pri tomto jubileu mu boli svedkami hory.

12. sep 2021 o 7:01 Lýdia Vojtaššáková

ZUBEREC. Roky totalitného režimu a roky demokracie? „Aj vtedy sme rozmýšľali slobodne. Dnes však máme slobodu aj na verejnosti,“ hovorí Viliam Kurilla. Začiatkom leta oslávil 50 rokov kňazstva, časť prežil v neslobode, časť v demokracii.

„Aj vtedy aj dnes prichádzajú do spovedníc veriaci s rovnakými hriechmi. Tie sú stále rovnaké, možnože teraz je na ne viac príležitostí, keďže je uvoľnenejšia morálka.“

V porovnávaní dvoch rozdielnych období pokračuje. Podľa neho je kňazská služba teraz náročnejšia. „V tom slova zmysle, že niektorí si vykladajú demokraciu aj v Cirkvi. V Cirkvi však nemožno hlasovať, čo je hriech, čo nie. Riadime sa Božími zákonmi a hierarchiou – pápež – biskupi – kňazi. Vtedy aj dnes. V takzvanej demokracii zdvihneme ruky a odhlasujeme aj to, že niečo už nie je čierne, ale je to biele.“

Detstvo a štúdiá

Ak sa má dnes Viliam Kurilla (81) vrátiť spomienkami do detstva, vynárajú sa mu v nich bosé nohy, teplé blato, kamaráti. Zuberec. „Áno, bola vojna,“ hovorí. „Cez Vianoce chodili Nemci po dedine a vyspevovali nádherné tirolské piesne. Keď prišli Rusi, nastala pohroma.“

Jeho otec Jozef pracoval ako člen pohraničnej stráže a po oslobodení ho úrady preložili na druhý koniec republiky, do Štúrova.

Mladý Viliam rád majstroval, staval si jednoduché elektrotechnické vecičky, a tak nečudo, že sa prihlásil na Elektrotechnickú fakultu Vysokej školy technickej v Bratislave.

Do Zuberca však chodieval cez prázdniny s inými vynálezmi. Jeden z jeho

rovesníkov spomínal, ako ich už vysokoškolák Vilo učil chytať hláče. Keď sa vraj položí sklo na hladinu potoka, voda pod ním stojí. „Takto sme prechádzali po potoku z dolného konca dediny až na horný.“

Po obhájení diplomovej práce na tému Automatizácia telefónneho styku v telefónnom uzlovom obvode Trenčín v roku 1963 promuje za inžiniera technických vied a nastupuje na vtedajšiu Okresnú správu spojov v Trenčíne ako vedúci štátnych a pobočkových telefónnych zariadení.

Sľubná kariéra spojára

V zamestnaní má mladý inžinier pred sebou sľubnú kariéru. No prichádza rok 1968 a s ním proces demokratizácie, známy ako politický odmäk v Československu či Pražská jar.

Ponuku vedenia na riadiace miesto na Krajskej správe spojov v Bratislave Viliam neprijíma. Prečo?