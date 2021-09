Po svadbe oddýchol, v Rabči udával tempo

Bežecké preteky prilákali na štart deti i dospelých.

9. sep 2021 o 8:32 Tomáš Ferenčík

RABČA. Bežecká komunita sa stretla na ďalšom podujatí na Orave. I keď počasie celý týždeň neprialo, v piatok dážď utíchol. Aj keby pršalo, správneho bežca to odradiť nemôže. Nie nadarmo sa hovorí, že zlé počasie pre beh neexistuje, iba zle oblečený bežec.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nie je hanba, keď aj kráčate. Na Kuzmínove súťažili bežci Čítajte

Článok pokračuje pod video reklamou

Na štart 23. ročníka Rabčianskeho okruhu sa napokon postavilo dohromady 150 bežcov. Do medailových bojov zasiahli všetky vekové kategórie, dokonca i mamičky s kočíkmi. Podľa štartovnej listiny sa očakávali pekné súboje na hlavnej 10-kilometrovej trati. Podľa predpokladov si to medzi mužmi rozdali o prvenstvo Mário Košút a Pavol Bakoš. Rozdiel v cieli predstavoval necelú minútu. Z prvenstva sa tešil čerstvý ženáč a člen Triatlon teamu Vavrečka. „S manželkou sme boli na svadobnej ceste v Slovinsku, takže som veľmi netrénoval,“ hovorí Mário. „Bežalo sa mi však v Rabči parádne.“ Jeho konkurenti sa smiali, že bežal ako pierko. „To by som ešte musel pár kíl schudnúť,“ dodal víťaz mužskej kategórie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pod Babou horou to znovu žilo Čítajte

Medzi ženami to bol tesnejší súboj. Opakovala sa situácia spred pár týždňov z pretekov v Oravskej Polhore. S náskokom 15 sekúnd vyhrala Miroslava Strežová pred Katarínou Chromčákovou. „Vedela som, koho nemôžem podceniť,“ hovorí víťazka. „Štart má väčšina pretekárov rýchly, ja sa snažím ísť stabilné tempo celé preteky. Katka mi na začiatku poriadne utiekla. Chvíľu som si myslela, že ju nedobehnem. Cítila som ťažké nohy po pretekoch v Slovinsku okolo Triglavu (26 km). Nakoniec som ju asi na treťom kilometri dobehla a zvyšok trate som bežala už prvá. Musím dodať, že som rada za takúto konkurenciu. Motivuje to človeka makať na sebe ďalej.“

Medailisti

Žiaci 7 až 11 rokov (800 m): Chlapci – 1. Šimon Murín, 2. Viktor Chajdiak, 3. Michael Rentka, dievčatá – 1. Nela Špitálová, 2. Nela Vošková, 3. Eliška Malinková,

Žiaci 12 až 12 rokov (4,6 km) – Chlapci: 1. Kristián Babinský, 2. Tadeáš Chajdiak, 3. Adam Revaj a Matúš Voška, dievčatá: 1. Lenka Malinková, 2. Alžbeta Jadroňová, 3. Zuzana Gereková

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Hory a beh spojili do skvelej akcie Čítajte

Hlavná trať 10,2 kilometra

Muži 19 až 39 rokov – 1. Mário Košút (TT Vavrečka), 2. Pavol Bakoš (Chlebnice), 3. Pavol Hrubjak (TT Vavrečka),

Muži 40 až 49 rokov – 1. Slavomír Praj (TT Vavrečka), 2. Peter Malinka (Zákamenné), 3. Vladimír Madleňák (Oravan Or. Jasenica),

Muži 50 a viac – 1. Roman Petrikovič (MK Tvrdošín), 2. Jozef Kubizna (Oravan Or. Jasenica), 3. Vladimír Pánik (KRTKO team Trstená),

Ženy 19 až 39 rokov – 1. Miroslava Strežová (RUN Dolný Kubín), 2. Katarína Chromčáková (Skimo Babia hora), 3. Jana Habľáková (Klin),

Ženy 40 až 49 rokov – 1. Jarmila Kakusová (KB Breza), 2. Lenka Mokošáková (Bike run Zubrohlava), 3. Anna Chorvátová (MK Tvrdošín),

Krátka trať 4,6 kilometra

Muži do 40 rokov – 1. Peter Porubský (Ťapkaj team), 2. Dávid Matis (4runners), 3. Matúš Štraus (Or. Polhora),

Muži nad 40 rokov – 1. Martin Chajdiak (TT Vavrečka), 2. Jozef Revaj, 3. Ján Maťuga (obaja Rabča),

Ženy do 40 rokov – 1. Martina Porubská (Ťapkaj team), 2. Barbora Bandíková (Rabčice), 3. Miroslava Chromčáková (Or. Polhora),

Ženy nad 40 rokov – 1. Mária Bakaľová (Ťapešovo), 2. Eva Murínová (Or. Polhora), 3. Mária Bandíková (Tvrdošín),

Ženy nad 50 rokov – 1. Emília Matisová (Tvrdošín), 2. Ľubomíra Maxová (Rabča),

Dorastenky 16 až 18 rokov – 1. Alexandra Jadroňová z Ťapešova