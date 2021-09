Brucnik pre prezidentku vyšívala ako o život

Snívala o tom, aby figurína v jej kroji zdobila obecný úrad. Dnes vďaka hlave štátu jej prácu obdivuje celé Slovensko.

9. sep 2021 o 12:07 Lucia Šmigovská

ORAVSKÁ POLHORA. „Rozbehol sa okolo mňa akýsi kolotoč,“ hovorí Danka Tropeková. Od nedele, kedy prezidentka Zuzana Čaputová zverejnila svoju fotografiu v bordovom vyšívanom živôtiku, ktorý pre ňu zhotovila, nestíha dvíhať telefón a odpovedať na správy.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Zaskočilo ma to, naozaj som to nečakala. Z toľkej nečakanej pozornosti sa vo mne mieša veľký stres s veľkou radosťou.“

Boli to riadne fofry

Skromná a usmievavá mamina štyroch detí je vyučenou krajčírkou. Pracuje v miestnom obchode s textilom a obuvou a vo voľnom čase už desať rokov šije kroje. Ručným prácam ju priučila maminka, za šikovné ruky a talent vďačí tomu hore.

K prvému brucniku, tak v Polhore volajú lajblík, ktorý ušila pre dcéru folkloristku, postupne pribúdali ďalšie a pomaly sa blíži k číslu 80.

„Tak som si hovorila, že by ma potešilo, keby figurína v mojom kroji bola vystavená na obecnom úrade,“ priznáva Danka svoju dávnu túžbu. Vďaka hlave štátu sa o nej dozvedelo celé Slovensko.

„Prišiel za mnou starosta, či by som neušila brucnik pre pani prezidentku. Povedal mi veľkosť a dátum návštevy. Bol to veľmi šibeničný termín, pár týždňov pred naším odchodom na dovolenku. Ručné vyšívanie sa nijako nedá urýchliť. Hneď ako starosta od nás odišiel, letela som do dielničky a už som aj strihala. Boli to riadne fofry aj zodpovednosť, vyšívala som ako o život, ale stihla som to a myslím si, že sa mi to celkom podarilo. Že ja raz budem šiť kroj pre pani prezidentku, to by mi ani vo sne nenapadlo.“

Starosta si u Danky objednal iba lajblík, no Danka k nemu pre istotu pribalila aj bielu košieľku. „Hovorila som si, či si ho pani prezidentka vôbec niekde oblečie, keď si ho nebude mať na čo dať, veď isto si ho nedá na tričko. Tak som ušila aj košieľku.“

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Oravci prezidentku šokovali, dostala fľašu slanej vody Čítajte

Nielen pekný darček

Danka Tropeková 13. júla, v deň prezidentkinej návštevy, dovolenkovala s rodinou v zahraničí. Brucník odovzdal prezidentke Zuzane Čaputovej starosta Oravskej Polhory Michal Strnál. Prezidentka sľúbila, že sa v ňom odfotí a slovo dodržala.