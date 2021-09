Už iba Bziny neprehrali

Doterajší líder Oravský Biely Potok nečakane doma zakopol.

8. sep 2021 o 14:00 Tomáš Ferenčík

VII. liga

Kraľovany – Lokca 1:1 (1:1)

Góly: 12. M. Zrník – 3. D. Kastali

Domáci hráči nemali najlepší vstup do zápasu. Zbytočná strata lopty skončila už v 3. min gólom v sieti. Za Lokcu skóroval Kastali. Kraľovany sa rýchlo prebrali a o desať minút bol stav vyrovnaný. Zrník vnikol do šestnástky, obišiel obrancu a brankár nemal nárok.

Veľkú šancu otočiť skóre pre domácich mal tesne pred prestávkou Jesenský. Bol asi dva metre sám pred brankárom, lopta skákala, ale nedokázal ju dopraviť do siete.

Hernú prevahu po prestávke mali futbalisti Kraľovian, ale o nejakej stopercentnej šanci sa hovoriť nedá. Také polovičné príležitosti si vypracovali Lepeta, Kratochvíl a Zrník. Ani jedna správny smer do brány nemala. Od 82. min hrali domáci už bez vylúčeného Pásztora, ktorý zatiahol ručnú brzdu. Stopéri zazmätkovali, nedohodli sa a hráč hostí išiel sám na brankára. Ostatné minúty už gól nepriniesli. Kraľovany stále ostávajú bez výhry. V útoku majú dobrých útočníkov, no nedostávajú presné prihrávky. Herne to stále krivká. Juraj Feranc