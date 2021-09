Florbalisti sú späť na scéne. Do hry zasiahli tri oravské kluby

V Rabči videli diváci dve atraktívne oravské stretnutia. Domáci obe prehrali.

10. sep 2021 o 9:00 Tomáš Ferenčík

1. liga mužov

FBK RAptORs – FBK Hornets Mútne 4:5 (1:1, 1:3, 2:1)

Góly: Adamčík (Píši), Nožina (Adamčík), Vnenčák (Adamčík), Píši (Adamčík) – Lietava (Maslan), Čajka, Jakubjak (Maslan), Čajka (Kubala), Jakubjak (Čajka)

Kapitán domácich Martin Adamčík: Na zápas sme nastúpili v oklieštenej zostave, čo sa podpísalo na výkone v prvej tretine, kedy sme boli horším tímom. V obrane sme boli celkom zodpovední, ale škrípala nám hra smerom dopredu. Súper vyčkával na naše chyby a my sme im prakticky darovali tri góly. To nás v konečnom dôsledku môže mrzieť. V tretej tretine sme boli lepším tímom, súpera sme napádali, avšak na viac ako prehru o gól to nestačilo.

FBK RAptORs – Žatva 90 Dolný Kubín 5:7 (0:4, 3:1, 2:2)

Góly: Kuráň (Adamčík), Adamčík (Šangala), Lonek (Kutlák), Vnenčák, Vnenčák (Adamčík) – Perutka (Staš), Drengubiak (Kysel), Staš (Kubačka), Drengubiak (Huba), Kuhajda (Varečka), Staš (Kuhajda), Drengubiak (Huba)

Kapitán domácich Martin Adamčík: Do zápasu sme vstúpili lepšie. Úvodný tlak gól nepriniesol. Potom prišli obrovské chyby. Kubín nás trestal vlastne z každej šance. Prvú tretinu sme prehrali 0:4, čo vlastne rozhodlo o zápase.

V druhej tretine sme boli lepší, darilo sa nám v presilovkách a zrazu to bol rozdiel iba jediného gólu. Nedôraznou rozohrávkou sme Kubínu darovali piaty gól a zas sme museli doťahovať manko. V poslednej dvadsaťminútovke sa obraz hry nezmenil. Súpera sme tlačili. Za stavu 4:5 sme mali šancu na vyrovnanie, no súper nám dal dva góly do otvorenej obrany. V závere sme odvolali brankára, čo prinieslo len zníženie na 5:7. Tento víkend hodnotím veľmi zle. Hrali sme nedôsledne, zle sme pristupovali k hráčom. V oboch zápasoch sme mohli bodovať, čo sa nepodarilo.

Devils Čadca – FBK Hornets Mútne 7:6 (1:0,2:4,4:2)

Góly: F. Durčák (O. Kubala), V. Čajka, D. Lietavec (F. Jakubjak), F. Maslan (F. Durčák), V. Čajka (Š. Meško), O. Kubala

Tréner hostí Anton Kapičák: Na Kysuciach to bol zápas ako na hojdačke. Vedenie o jeden gól sa prelievalo z jednej strany na druhú. Bohužiaľ, za stavu 6:6 sme inkasovali v oslabení. Záverečný tlak už Mútne na vyrovnávajúci gól nedokázalo premeniť.