Radosť i plač, kolkári majú svetové striebro

O jedenásty kov sa zaslúžila Žaneta Bednárová.

8. sep 2021 o 8:03 Tomáš Ferenčík

KAMNIK. Najprv sklamanie, potom slzy radosti. Tak sa dá v skratke zhodnotiť vystúpenie trstenskej kolkárky Žanety Bednárovej na juniorských majstrovstvách sveta v Slovinsku.

Vstup do šampionátu jej nevyšiel podľa predstáv. V súťaži družstiev zaznamenala spomedzi Sloveniek druhý najslabší výkon – 507 zvalených kolov. V konečnom súčte obsadili naše reprezentantky napokon siedme miesto. Zo súťaže družstiev sa výsledky započítavali aj do poradia kvalifikácie na 120 Hz. Žaneta sa umiestnila pod čiarou postupu.

Na druhý deň prebiehali tandemy. Naša kolkárka akoby zabudla na včerajšie nevydarené vystúpenie a na dráhach v Slovinsku predvádzala úplne iné výkony. Dvojicu tvorila s Natáliou Kováčovou. Predpokladalo sa, že dievčatá vypadnú veľmi skoro, no ony všetkých šokovali. Postupne vyradili Srbky, Chorvátky, Rumunky a na ceste do finále aj Slovinky. Tam už nestačili na famózne hrajúce Nemky, ale zo striebra mali obrovskú radosť. „Plakali od radosti,“ hovorí predseda kolkárov z Trstenej Marián Benický. „Pozeral som celé majstrovstvá. Určite taký úspech od nich po nevydarenom prvom dni nikto nečakal. Žanete srdečne gratulujeme. Pre náš klub je to už jedenásta medaila z majstrovstiev sveta.“

O dojmy a zážitky sa 21-ročná vicemajsterka sveta z Trstenej podelí už v ďalšom čísle MY Oravských novín.

Svetový šampionát v Slovinsku si na vlastnej koži zažili aj ďalší dvaja kolkári z Trstenej. Erik Kuráň a Patrícia Bednárová súťažili v kategórii dorastu. Najkrajšie výsledky dosiahli v súťaži družstiev. Erik sa spomedzi všetkých Slovákov zaskvel najlepším výkonom, ktorým pomohol k ôsmemu miestu. Kvalifikoval sa vďaka tomu aj do súťaže jednotlivcov, kde obsadil 17. priečku.

Patrícia Bednárová s končila so slovenským družstvom na deviatom mieste.