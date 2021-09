Chodievali tu tisícky ľudí, tradičný Kubínsky jarmok nebude

Takmer ročná práca organizátorov vyšla nazmar. Odvahu máme, no nebudeme riskovať pokutu, hovorí primátor.

7. sep 2021 o 17:47 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Mesto zrušilo tradičný Kubínsky jarmok, ktorý sa mal konať 17. a 18. septembra z dôvodu zhoršujúcej sa epidemickej situácie a v nadväznosti na platné opatrenia.

„Prišlo nám nezodpovedné použiť pre tisíc návštevníkov 15-tisíc eur,“ povedal primátor Ján Prílepok. „Ľudia sa pýtajú, prečo nemáme odvahu zorganizovať jarmok, ale my odvahu máme, no nebudeme riskovať pokutu niekoľko tisíc eur za porušenie vyhlášky, pretože by to išlo z rozpočtu mesta.“

Primátor vysvetlil ďalšie dôvody. „Príprava jarmoku trvá počas celého roka. Tento aktuálny máme nachystaný už niekoľko mesiacov. Do poslednej chvíle sme však čakali, ako sa bude vyvíjať epidemická situácia v našom okrese a s tým súvisiace opatrenia pre organizáciu hromadného podujatia. Tradičný Kubínsky jarmok každoročne privíta až desaťtisíc návštevníkov, a to nielen domácich obyvateľov, ale aj ľudí zo širokého okolia. Pri momentálne platných podmienkach nie je možné takéto podujatie zodpovedne zorganizovať.“

Od pondelka 6. septembra je okres Dolný Kubín v oranžovej farbe, čo organizátorom neumožňuje pripraviť také podujatie, na ktoré sú obyvatelia i návštevníci mesta zvyknutí. „Jednoducho, jarmok, tak ako ho poznáme a máme radi, opäť v tomto roku, žiaľ, nebude možné zorganizovať,“ doplnil primátor.

Podľa covid automatu by organizátori hromadného podujatia mohli zorganizovať podujatie v základnom protokole výlučne len pre osoby, ktoré sú plne očkované, testované (od odberu PCR test 72 hodín, antigénový 48 hodín), alebo prekonali ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní. „V režime základ bez kontroly je možné pripraviť hromadné podujatie len pre 100 ľudí na státie a 200 ľudí na sedenie,“ povedal Prílepok.

V prípade výdaja jedla a nápojov by bolo problematické dodržať minimálne hygienické štandardy, aby nedošlo k šíreniu koronavírusu. Tiež sú zakázané stánky s občerstvením a obmedzenie zábavných atrakcií, čo by si verejnosť ťažko vedela predstaviť. „Dokonca ani Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Dolnom Kubíne nám neodporúča organizovanie tohtoročného tradičného Kubínskeho jarmoku,“ poznamenal primátor

Podľa prognóz, ktoré boli posledné mesiace zverejňované, sa takýto vývoj situácie zrejme aj dal očakávať. „Tešíme sa, že aspoň počas prázdnin sme mohli pre našich Dolnokubínčanov a návštevníkov mesta pripraviť bohatý kultúrno-spoločenský program,“ dodal Prílepok.

Náklady na kultúrny program počas jarmoku v rozpočte mesta predstavujú viac ako pätnásťtisíc eur, ktoré pokrývajú vystúpenie interpretov, prenájom a stavbu pódia či zabezpečenie ozvučenia.

Minulý rok nastala podobná situácia, mesto ušetrené peniaze využilo na nákup zariadenia do mestského kultúrneho strediska. Tento rok o tom opäť rozhodne kultúrna komisia.

