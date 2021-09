Námestovo chce stopnúť diskotéky o jednej. Pre výtržnosti a neporiadok

O tri hodiny skôr bude zrejme končiť nočný život pri Oravskej priehrade.

8. sep 2021 o 7:15 Lucia Šmigovská

NÁMESTOVO. O tri hodiny skôr bude možno končiť nočný život pri Oravskej priehrade. S návrhom prišlo mesto, dôvodí pritom výtržnosťami a neporiadkom. Návrh dodatku všeobecne záväzného nariadenia o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb zverejnilo v posledný deň prázdnin.

Článok pokračuje pod video reklamou

Čo platí teraz

Podniky, kde sa podáva alkohol, môžu byť v zóne A, teda v meste, otvorené cez týždeň do 23.00 h, v piatky a soboty o tri hodiny dlhšie, teda do 2.00 h. V zóne B, čiže na Nábreží a Slanici, sú diskotéky, zábavy či koncerty povolené do 4.00 h. Terasy v meste môžu žiť do 22.00 h, pri priehrade cez víkendy do polnoci.

Pozrite si tiež

Pozrite si tiež Ako sme žili za Československa? Pozrite si fotky z Námestova Čítajte

Návrh samosprávy v prípade prevádzky v interiéri už nedelí mesto na dve zóny, ale určuje rovnaké pravidlá pre všetkých: cez týždeň do 23.00 h, piatky a soboty do 1.00 h. Terasy pri priehrade cez víkend mesto navrhuje zatvoriť o 23.00 h. Súkromné oslavy s uzatvorenou spoločnosťou v interiéri majú byť aj naďalej bez časového obmedzenia.

Diskotéky pokračujú vonku

„Z hľadiska bezpečnosti, ako aj neporiadku, ktorý po návštevníkoch diskoték ostáva na Nábreží, sme sa dostali do situácie, ktorá už pre mesto nie je únosná,“ povedal prednosta mestského úradu Dušan Jendrašík.