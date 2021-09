Najnavštevovanejší kraj možno nebude mať nemocnici najvyššieho typu

Obyvatelia kraja aj návštevníci by za vysoko komplexnými výkonmi či špecializovanou starostlivosťou o deti museli cestovať do Banskej Bystrice.

10. sep 2021 o 8:31 Ľubica Stančíková

ORAVA, MARTIN. V návrhu ministerstva zdravotníctva o reforme siete nemocníc sa počíta s troma koncovými nemocnicami, tie by mali byť v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. To môže spôsobiť veľký problém pre obyvateľov okresov severného Slovenska, pretože cesta do Banskej Bystrice vedie nespoľahlivými horskými priechodmi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žilinský samosprávny kraj má takmer 700-tisíc obyvateľov a oficiálne štatistiky uvádzajú, že je najviac navštevovaným krajom na Slovensku. Len vlani ho navštívilo takmer 2,5 milióna turistov.

Za lekármi cez problémové Donovaly

Obyvatelia kraja aj návštevníci by za vysoko komplexnými výkonmi či špecializovanou starostlivosťou o deti museli cestovať do Banskej Bystrice. V ministerskom návrhu sa pritom počíta s tým, že do koncovej nemocnice by mali ľudia docestovať do 90 minút. V prípade Žilinského kraja je to absolútne nereálne. V ceste stoja ľuďom nevyspytateľné a v zime niekedy aj úplne neprejazdné Donovaly, Čertovica alebo Šturec.

Na severe Slovenska sa pritom nachádza Univerzitná nemocnica Martin. Žilinský samosprávny kraj, vedenie martinskej nemocnice, Klub 500 požiadali, aby bola martinská nemocnica koncovou.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Budúcnosť oravských nemocníc je neistá. Ministerstvo informácie tají Čítajte

„Všetky tri navrhované koncové nemocnice, teda Bratislava, Banská Bystrica a Košice, sa nachádzajú na juhu Slovenska. Sever Slovenska a jeho obyvatelia taktiež potrebujú mať dostupnú koncovú nemocnicu. Túto funkciu doteraz veľmi úspešne plní UNM,“ uvádza nemocnica vo svojej pripomienke, ktorú predložili v medzirezortnom konaní.

Na jednom mieste medicína pre dospelých aj deti

Martinská nemocnica sa označuje za najkomplexnejšiu nemocnicu na Slovensku s dostupnosťou všetkých odborných služieb. „Je jedinou nemocnicou na Slovensku, ktorá má na jednom mieste pediatrickú aj dospelú medicínu, kardiovaskulárne aj onkologické centrum. Sústredenie všetkých špecializácií na jednom mieste garantuje pacientovi komplexný interdisciplinárny prístup.“

Okrem toho pripravovaná výstavba novej nemocnice v Martine vytvorí podmienky pre dobudovanie kardiovaskulárneho centra vrátane kardiochirurgie. „V nemocnici je optimálna a vyhovujúca personálna kapacita, teda zastúpenie vysokokvalifikovaných pracovníkov vo všetkých medicínskych odboroch.“

Prečítajte si tiež