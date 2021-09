Budúcnosť oravských nemocníc je neistá. Ministerstvo informácie tají

Na návrh optimalizácie siete nemocníc reagovali odborníci pripomienkami, ktorých je takmer 1200, z toho viaceré sú zásadné. Z tohto čísla vyplýva, že materiál nebol pripravený dôsledne.

10. sep 2021 o 7:12 Martin Pavelek

ORAVA. Piate, štvrté, piate, pätnáste, šieste, šieste. Takéto umiestnenie dosiahla Dolnooravská nemocnica za posledných šesť rokov v hodnotení Nemocnica roka na Slovensku od INEKO. Medzi štyrmi župnými nemocnicami, Dolnooravskou, Liptovskou, Kysuckou a Hornooravskou, sa umiestnila na najlepšej priečke.

Nemocnica v Liptovskom Mikuláši skončila v roku 2020 na 17. mieste, nemocnica v Čadci obsadila 22. pozíciu a trstenská nebola hodnotená, lebo nespĺňala všetky kritériá potrebné na porovnanie rozsahu a kvality poskytovaných služieb.

Napriek tomu sa o dolnokubínskej nemocnici hovorí, že ju zaradia medzi 23 nemocníc, ktoré budú vyradené zo siete. Podobný osud hrozí aj liptovskomikulášskej nemocnici. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo materiál definujúci pravidlá, podľa ktorých bude prebiehať optimalizácia siete nemocníc (OSN) na Slovensku.

Stále nie je známy zoznam, ktorý rozdelí tieto zariadenia do jednotlivých kategórií. Regionálne budú fungovať nielen v doterajšom režime, ale dokonca preberú časť pacientov z nižších, komunitných nemocníc.

Dolnokubínska podmienky spĺňa

„Uvidíme, do akej podoby sa dostane po ich zapracovaní,“ povedal Jozef Mintál, riaditeľ Dolnooravskej nemocnice v Dolnom Kubíne. „Trochu som sa upokojil, pretože naša nemocnica spĺňa kompletne profil regionálnej nemocnice. Ale čo je pre nás dôležité, ministerstvo zadefinovalo aj počet výkonov, ktoré by mali v nemocnici vykonávať. Okrem pôrodnice, kde je limit 800 pôrodov ročne, my sme v roku 2020 mali 784, spĺňame požadované kritériá. Preto sa pozerám do budúcna pozitívne.“

Jozef Mintál o hospodárení nemocníc Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že spádová oblasť pre jednu nemocnicu má mať 150-tisíc obyvateľov. Ak má menej, tak bude v strate a štát nemá peniaze na ich dotovanie. Ale žiadnu župnú nemocnicu dotovať nemuseli. Na Orave sú dve nemocnice a štát nás nedotuje, od roku 2013 sme v kladných hospodárskych číslach. Zabezpečujú kvalitu a dosah včasnej zdravotnej starostlivosti. Zriaďovateľ je s nimi spokojný, rovnako pacienti. Reforma má priniesť to, čo tieto nemocnice predstavujú, a ich zrušenie je krokom späť a nie krokom vpred.

Vyslovil presvedčenie, že rozdiel 16 pôrodov by nemal byť dôvodom na zrušenie pôrodnice v Dolnom Kubíne. Dodal, že zriaďovateľ má záujem obhájiť všetky štyri svoje nemocnice. „Z môjho pohľadu si to zaslúžia, pretože všetky sú na tom výborne vo vybavenosti technologickej aj odbornej.“

Osobitne sa venoval tej, ktorej je šéfom. „Sme v dobrej kondícii z pohľadu personálneho aj technického vybavenia modernou diagnostikou. Aj z pohľadu skladby výkonov cez Case Mix Index je vidno, že robíme najnáročnejšiu medicínu zo štyroch nemocníc VÚC, lebo ho máme najvyšší.“

Kde budú ženy rodiť?

V Žilinskom kraji je sedem nemocníc. Fakultná žilinská, martinská, ružomberská vojenská patria do iných kategórií a komunitnými sa určite nestanú. Z hľadiska dostupnosti nemôžu zrušiť ani kysuckú. Ostáva trstenská, dolnokubínska a liptovskomikulášska. Nahnuté to má mať aj posledne menovaná.