Ľudia už nezakopnú

Chodník je už bezbariérový a osvetlený.

12. okt 2021 o 14:43 Martin Pavelek

DOLNÝ KUBÍN. Dolnokubínska radnica v týchto dňoch urobila ďalšiu veľkú rekonštrukciu chodníka, tentoraz sa zamerala na najvyťaženejší chodník na sídlisku Banisko. Komplexnou opravou a miernym rozšírením prešiel celý úsek popod cestný most obchvatu mesta smerom do Ružomberka aj časť smerom do centra na ulicu Matúšková. V rozpočte mesta je na tieto práce vyčlenených desaťtisíc eur.

„Dôvodom týchto prác bol poškodený a prepadnutý živičný povrch chodníka. Preto sme sa rozhodli realizovať opravu podkladových vrstiev a položenie nových parkových a cestných obrubníkov,“ vysvetlil primátor Ján Prílepok s tým, že pri oprave budú odstránené aj všetky bariéry na priechodoch pre chodcov, na ktorých už bolo inštalované aj nové bezpečnejšie osvetlenie.

Chodník opravili v dĺžke približne 125 metrov s plochou takmer 250 metrov štvorcových.