V hasičskej zbrojnici otvoria veľkú zdieľanú kanceláriu

Obec na tom nechce zarábať, skôr vytvoriť priestor a podmienky pre mladých.

13. sep 2021 o 10:37 Dorota Mikulášová

ORAVSKÁ POLHORA. Novú hasičskú zbrojnicu obec kolaudovala dva roky späť. „Veľká miestnosť na poschodí nám ale ostala voľná a nevedeli sme, ako ju ďalej využiť,“ povedal starosta Michal Strnál.

Skrsol im teda nápad, vytvoriť coworkingové centrum, čo je vlastne veľká zdieľaná kancelária, kde nezávisle od seba vykonávajú ľudia svoju bežnú prácu. Pandémia v mnohých zamestnaniach ukázala, že ľudia môžu a dokážu robiť z domu.

Článok pokračuje pod video reklamou

Lenže robiť z domu nie je vždy jednoduché a ani ideálne. Prvotný impulz prišiel od informatikov. Tí by za normálnych okolností museli chodiť do kancelárií do Bratislavy, ale ak im vytvoríme adekvátny priestor, môžu pracovať aj odtiaľto.“

Priestory budú moderné a vzdušné a kapacitne budú prispôsobené pre ôsmich klientov.

Prečítajte si tiež

Prečítajte si tiež Námestovo chce stopnúť diskotéky o jednej. Pre výtržnosti a neporiadok Čítajte

Coworkingové centrum bude pre ľudí fungovať pravdepodobne prostredníctvom nájmu, všetko ale ešte je v procese tvorenia konceptu. „Obec na tom ale v žiadnom prípade nechce zarábať, skôr vytvoriť priestor a podmienky pre mladých.“

Oficiálne otvorenie veľkej zdieľanej kancelárie plánujú v polovici septembra.