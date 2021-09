Uzdravila sa a cestovala do Švédska

Na juniorských majstrovstvách sveta vo florbale máme dve hráčky z Tvrdošína.

2. sep 2021 o 11:00 Tomáš Ferenčík

Na juniorské majstrovstvá sveta vo florbale napokon pocestujú dve hráčky z FBK Tvrdošín. V pôvodnej nominácii boli aj dve, no pre zdravotné problémy visel otáznik nad účasťou Michaely Dulkovej. Musela vynechať záverečné

reprezentačné zrazy. „Aj keď nie som úplne zdravotne fit, je to každý deň lepšie a lepšie. Som neskutočne vďačná za túto možnosť,“ povedala 20-ročná florbalistka. Jej zdravotné problémy sa netýkali telesného poškodenia. „Mám menšie problémy s črevami, nakoľko mi zistili bezlepkovú a bezlaktózovú intoleranciu. Po zmene stravy je to o niečo lepšie.“

Pre Michaelu Dulkovú to tak budú druhé juniorské majstrovstvá sveta. Prvé absolvovala vo Švajčiarsku, na druhé pocestuje do Švédska. „Na zloženie našej skupiny poviem len toľko, že to bude ťažký oriešok. Verím, že nás títo súperi nakopnú a spoločne podáme čo najlepší výkon.“

Slovenky v základnej skupine vyzvú domáce Švédsko, Česko a Lotyšsko. Druhou florbalistkou z Tvrdošína je Veronika Dúbravská, ktorá zažije na tomto fóre premiéru.

