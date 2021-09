Šíri sa mor ošípaných a diviakov. Ako zareagujú oravskí poľovníci

Nebezpečné ochorenie sa blíži, už je pri Liptove. Podľa plánov rezortu pôdohospodárstva by zo slovenských lesov malo ubudnúť 100-tisíc diviakov.

2. sep 2021 o 7:15

ORAVA. Obavy pred rýchlo sa šíriacim africkým morom ošípaných prinútili rezort pôdohospodárstva k odvážnemu kroku.

Podľa plánov by z lesov malo ubudnúť 100-tisíc diviakov, ktoré predstavujú hrozbu pre šírenie moru, môžu preniesť ochorenie z postihnutých do zdravých oblastí, aj na hospodárske chovy ošípaných.

Tradičné zabíjačky sú ohrozené

„Naším cieľom je ochrániť slovenské chovy ošípaných tak, aby spotrebitelia dostávali na stôl stále kvalitnú a bezpečnú slovenskú bravčovinu,“ zdôraznil šéf agrorezortu Samuel Vlčan.

Ak by sa africký mor rozšíril do chovov ošípaných, mohlo by to znamenať škody vo výške až 100 miliónov eur, straty tisícok pracovných miest a zánik chovu ošípaných na Slovensku. „Ak neurobíme nič, tradičná slovenská zabíjačka, domáce jaternice, klobásy, slanina sa stanú minulosťou,“ dodal.

