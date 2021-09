S odpadom si robia čo chcú. Je to hrôza, napísal nám čitateľ

Spory rodín, ktoré porušujú zákon, zamestnávajú obecný úrad, políciu, vodohospodárov aj zamestnancov odboru životného prostredia. Pred rokmi horeli autá, ozývala sa streľba.

2. sep 2021 o 19:39 Martin Pavelek

ISTEBNÉ. „Dobrý deň. Chceli by sme upovedomiť úrady na zasýpanie pozemkov, na ktoré sa dlhodobo vozí stavebný odpad. Jedná sa o škridle, fólie, rôzne vápna, časti karosérií, havarované vozidlá, všetko to zahŕňajú bagrom. Žiadame o konanie, lebo starostka to neustále zakrýva a chlapi majú známosti na polícii. Bola to záhradkárska oblasť, najkvalitnejšia pôda v obci Istebné. Je to hrôza, že to nevie nikto zastaviť, každý to ignoruje, robia si z toho odpadisko z rôznych dedín.“ Takto začína dopis, ktorý dostala naša redakcia.

Nepodpísaný sťažovateľ uvádza aj evidenčné čísla vozidiel, ktoré mali na pozemky majiteľov, v oznámení ich menuje, s ich súhlasom vyviezť desiatky ton stavebného odpadu. Priložil aj niekoľko fotografií, na ktorých vidno veľké kopy tehál a iného podobného materiálu.

Preverili sme to

S listom aj fotkami sme sa obrátili na odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Dolnom Kubíne. Rovnaké už mali aj jeho úradníci. Priniesol ich mladý muž, ktorý býva v Istebnom.

„Vykonávame preverovanie oznámenia a doplnenie informácií,“ povedal vedúci odboru. Zároveň sme sa dozvedeli, že toto nie je prvý prípad, ktorý v tejto obci riešia.