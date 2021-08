Debakel, aký sa len tak nevidí

Pravda je, že oravské mužstvo zaznamenalo iba jednu strelu na bránu súpera za 90 minút.

30. aug 2021 o 8:00 Tomáš Ferenčík

II. liga

Žilina B – Námestovo 9:0 (6:0)

Góly: 17. V. Terentiev (vl. gól), 25. a 65. T. Jambor, 28. a 60. A. Kopas (2 z 11 m), 32. P. Iľko, 36. a 57. R. Gerebenits, 43. R. Owusu

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Žiadny priateľský zápas, Oravské Veselé a Ružomberok si nič nedarovali (foto+video) Čítajte

Oboch súperov delili pred zápasom len tri body a tak fanúšikovia oravského mužstva dúfali v bodový zisk. Bohužiaľ, tím trénera Trnku utrpel krutý debakel, ktorý očakával len málokto. Mladí Žilinčania si od úvodných minút vynútili prevahu, avšak bez gólových šancí. Po 15 minútach sa začali osmeľovať aj hostia, no práve vtedy prišiel žilinský roh do päťky, ktorý si nešťastne hlavou tečoval do vlastnej brány Terentiev.