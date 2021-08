Druhá najlepšia v Európe

Soňa Stanovská zažila vydarený mládežnícky šampionát.

28. aug 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

SOLKAN. Dolnokubínska vodnoslalomárka Soňa Stanovská dala najlepším spôsobom zabudnúť na neúspešnú olympijskú kvalifikáciu do Tokia. Zažiarila na mládežníckom európskom šampionáte v kanoistike na divokej vode.

V slovinskom Solkane sa predstavilo 350 pretekárov z 29 krajín starého kontinentu. Súťažilo sa vo vodnom slalome, vodnom zjazde a šprinte. Slovensko reprezentovala viac ako dvadsiatka športovcov.

Veľké chvíle oravskej kajakárky prišli už v druhý deň šampionátu. V súťaži hliadok získala s Michaelou Haššovou a Kristínou Ďurecovou zlatú medailu v disciplíne 3 x K1 žien do 23 rokov. Medaila sa blyšťala na krku Soni Stanovskej aj na ďalší deň. Mala z nej ešte väčšiu radosť, lebo po semifinále kajakárok skončila na deviatej priečke. Vo finálovej jazde tak začínala medzi prvými pretekárkami. Predviedla však čistú jazdu a časom 103,48 sekundy sa zaradila na prvú priečku. V cieli však musela čakať, ako sa bude dariť jej súperkám. Napokon predviedla lepší výkon iba Poľka Zwolinská. Rodáčka z Dolného Kubína získala striebornú medailu, z ktorej mala veľkú radosť.

„Dnes sa mi išlo na kajaku presne podľa predstáv. Bolo ťažké dostať sa vôbec do finále. Následne som si to chcela len užiť. Keď som prišla do cieľa, nemohla som uveriť svojmu času, nakoľko by som s ním vyhrala semifinále. No keďže som štartovala na začiatku štartového poľa, musela som ešte dlho čakať na konečný výsledok. Ale verila som, že to vyjde,“ povedala strieborná reprezentantka Športového centra polície pre TASR.

