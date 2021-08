Pred pohárovým duelom sa nenaladili víťazne

Hokejisti MHK Dolný Kubín odohrali v auguste dva prípravné duely.

27. aug 2021 o 10:00 Tomáš Ferenčík

Dolnokubínski hokejisti odohrali pod novým trénerom Ľubomírom Pichoňským prvé dva prípravné zápasy. Výsledky nie sú až tak dôležité, keďže mužstvo je na ľade iba od augusta. Príprava smeruje k pohárovému zápasu proti Považskej Bystrici, ktorý sa uskutoční v piatok 27. augusta. Stretnutie sa uskutoční v Ružomberku, kde Dolný Kubín našiel dočasný azyl počas rekonštrukcie zimného štadióna.

MŠK Púchov – MHK Autocar Dolný Kubín 8:3

Góly: Hricko 2, Jendroľ

Manažér klubu Marek Huba: Do Púchova sme cestovali po štyroch tréningoch na ľade. So súperom, ktorý zložil káder na prvú ligu, sme prvú tretinu hrali vyrovnanú partiu. Dolný Kubín viedol po dvoch zásahoch Hricka 2:0. Druhá tretina nám absolútne nevyšla. Dostali sme rýchle góly a už sa to viezlo. Potom nám pomohol aj oddychový čas. V tretej tretine sme už fyzicky odchádzali oproti súperovi, ktorý trénuje od 4. júla. Videli sme aj hráčov, ako pracujú pod tlakom, o tom je príprava. Pri mužstve je aj nový tréner, ktorý sa potrebuje s chlapcami lepšie spoznať, vidieť ich, ako pracujú v zápasoch a tréningoch.

Zostava: Bachan – Jendroľ, Sluka, Šeliga, Javorka, Rusina, Ábel – Jonák, Lupták T., Michalica – Hricko, Bukna, Šugár – Hanes, Nátny, Maňuch – Olbert

MHK Autocar Dolný Kubín – MHK 32 L. Mikuláš juniori 5:6 pn

Góly: Hricko 2, Bukna 2, Jonák

Manažér klubu Marek Huba: Do druhého prípravného zápasu sme nastúpili s pozmenenou zostavou oproti zápasu v Púchove. Príležitosť dostali niektorí hráči, ktorí v predošlom zápase nehrali. Chceme vidieť všetkých hráčov, aby sme mali obraz o všetkých do sezóny. Do zápasu sme vstúpili dobre, po prvej tretine sme viedli 4:1. Druhá tretina nám nevyšla, neviem, či sme sa uspokojili s výsledkom. Snažili sme sa dať góly do prázdnej bránky. V tretej tretine sme mali herne navrch, ale paradoxne hostia vyrovnali a v nájazdoch to už je lotéria.

Zostava: Poburíni, Janek – Šeliga, Ladňák, Sluka, Rusina, Javorka, Ábel – Jonák, Nátny, Šugár – Hricko, Bukna, Olbert – Maňuch, Gallo, Ferenčík

