Liptovský Mikuláš alebo Pohronie, Oravu čakajú ďalšie sviatky

Dolný Kubín musel zápas na Liptove otáčať.

26. aug 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Oravskí futbaloví fanúšikovia si môžu po druhom kole Slovenského pohára poznačiť ďalší dôležitý dátum. Do ďalšieho kola prešli naši dvaja zástupcovia a odmenou budú ligové kluby.

S tohtoročným pohárom sa lúči Oravské Veselé a Bobrov, ktorý doma viedol po prvom polčase s Kysuckým Novým Mestom. Po obrátke však inkasoval tri góly.

Zápas dvoch rozdielnych tvári predviedol aj Dolný Kubín. V Likavke musel otáčať výsledok 1:2. Po prestávke prišli zmeny v zostave a tie padli na úrodnú pôdu. V rozmedzí od 52. do 56. minúty prišli tri rýchle gólové údery, ktoré definitívne zápas zlomili. Zverenci trénera Pavla Bača sa môžu v ďalšom kole tešiť na veľké derby. Do Dolného Kubína príde nováčik najvyššej súťaže MFK Liptovský Mikuláš.

Z postupu sa radoval aj náš momentálne najlepší klub MŠK Námestovo. Ako účastník druhej ligy bol priamo nasadený do druhého kola. Cestoval na ihrisko štvrtoligovej Závažnej Poruby. Nebol to však žiadny jednoduchý zápas. Definitívu na 4:2 dal až v 90. min Marek Žákovič. Po Michalovciach a Trnave zavíta do metropoly hornej Oravy tentoraz FK Pohronie.

Futbalové sviatky v Dolnom Kubíne a Námestove sa naplánované na stredu 22. septembra o 15.30 h.

Bobrov – K. N. Mesto 1:3 (1:0)

Góly: 23. Záhumenský – 58. Druska, 77. a 89. Mizera

DOMÁCI: Slovík – Murín, Šefčík, Kurják, Gonda, Maroš Bednár, Záhumenský, Mäsiar, Mravec (75. Ptačin), Pisarčík, Gužiňák (75. Fidrik)

Z. Poruba – Námestovo 2:4 (2:3)

Góly: 6. Moravčík, 43. Baran – 3. a 36. Chovan, 32. Habiňák, 90. Žákovič

HOSTIA: Greššák – Buckulčík (46. Mydlár), Habiňák, Terentiev (77. Martin Bednár), Michal Čiernik, Brodziansky (57. Svetlošák), Marián Čiernik, Farský, Kobylarczyk (46. Gelčinský), Chovan (57. Žákovič), Snovák

Likavka – D. Kubín 2:5 (2:1)

Góly: 15. Sališ, 34. Pindura – 18. Bobček, 52. a 77. Kolorédy, 55. Otruba, 56. Karas

HOSTIA: Čillík – Lupták, Sopúch, Machaj, Gálik, Bobček, Kolorédy, Kutlík (46. Karas), Hojo, Otruba (82. Kubačka), Jašica (46. Bača)