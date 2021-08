Ochranári chcú revitalizovať mŕtve rameno Bielej Oravy

Štátna ochrana prírody chce revitalizovať mŕtve rameno Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka. Na obstaranie stavby vyhlásili ochranári tender.

26. aug 2021 o 7:35 TASR

NÁMESTOVO. Odhadovaná hodnota zákazky je zhruba 182-tisíc eur bez DPH. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Prečítajte si tiež V Námestove chcú zatvoriť skládku, hoci ešte nie je plná Čítajte

Stavba by sa mala nachádzať v zátopovom území Oravskej vodnej nádrže v ramene Bielej Oravy. Ide o katastrálne územie mesta Námestovo. Upraviť by sa mala trasa koryta potoka Vavrečanka pred jej zaústením do ramena Bielej Oravy na dĺžke približne 60 metrov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Stavba by mala podľa ŠOP pozostávať aj z vybudovania zemnej prehrádzky, ktorá oddelí vyústenie ramena Bielej Oravy od nádrže Oravskej priehrady. "Zemná prehrádzka prepojí pravý breh Vavrečanky s ľavým brehom polostrova, ktorý sa nachádza medzi korytom Bielej Oravy a ramenom Bielej Oravy," tvrdí.

Obstarávanie má byť financované z eurofondov v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Prečítajte si tiež