Pod Babou horou to znovu žilo

Do súťažného diania sa zapojili takmer všetky vekové kategórie.

25. aug 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

ORAVSKÁ POLHORA. Unikátny terénny beh na upätí kráľovnej Oravských

Beskýd, Babej hore a v najsevernejšom kúte Slovenska. Také sú jednoducho preteky Babohorský bežecký okruh. Pri Chate Slaná voda sa stretlo na druhom ročníku viac ako 130 milovníkov behu.

Na trať sa ako prví dostali najmenší pretekári. Potom nasledoval hromadný štart ostatných kategórií. Žiactvo bežalo 2,5 km, dorast 5,5 km a dospelí si mohli vybrať medzi traťou dlhou 5,5 km alebo 11 km.

Najzaujímavejšie vyvrcholenie ponúkla kategória žien na najdlhšej trati. Rozdiel predstavoval len 4,6 sekundy. Zvíťazila suverénka na oravských pretekoch Miroslava Strežová pred domácou Katarínou Chromčákovou. „Milo ma prekvapila,“ hovorí víťazka. „Myslím si, že o nej budeme ešte počuť. V cieli ju čakali tri detičky, ktoré sa vtipne predbiehali v argumentovaní. Mamina bola si prvá, nie druhá a tak. Bolo to milé. Preteky som si užila. Najnáročnejší bol práve zbeh Hviezdoslavovou alejou, veľmi technický a kamenistý. V záverečnom kopci išiel už asi každý svoje maximum.“

Medzi mužmi dominoval Pavol Bakoš z Chlebníc, ktorý konkurenciu nechal ďaleko za sebou. Druhý Marcel Filip z Oravskej Polhory prišiel do cieľa so stratou dvoch minút a 18 sekúnd. „Od štartu som si zvolil vlastné tempo a celú trať som si bežal sám,“ hovorí Pavol Bakoš. „Nečakal som, že to bude také ľahké bez boja s nejakými bežcami. Trať super, mierne tiahle stúpania a potom klesania, kde sa to dalo rozbehnúť. Keďže som mal dostatočný náskok, tempo som zvoľnil a šetril nohy na druhý deň. Som rád, že sa na Orave organizujú takéto bežecké podujatia.“

MEDAILISTI

Najmenší pretekári (350 metrov)

Chlapci – 1. Viktor Chajdiak, 2. Šimon Murín, 3. Matúš Iglarčík, dievčatá – 1. Nela Špitálová, 2. Eva Rybanská, 3. Klaudia Sitáriková

Žiactvo (2,5 kilometra)

Chlapci – 1. Kristián Babinský, 2. Tadeáš Chudiak, 3. Matúš Voška, dievčatá – 1. Lenka Malinková, 2. Zuzana Gereková, 3. Natália Brandysová

Trať 5,5 kilometra

Ženy 19 až 39 rokov – 1. Marta Kocúrová, 2. Diana Babinská, 3. Ľubica Babinská, ženy 40 až 49 rokov – 1. Mária Bakaľová, 2. Marcela Tropeková, 3. Helena Revajová, dorastenci – 1. Samuel Florek, 2. Martin Cubinek, 3. Adam Revaj, muži 19 až 39 rokov – 1. Matúš Štraus, 2. Ján Murín, 3. Dávid Matis, muži 40 až 49 rokov – 1. Jozef Revaj, 2. Peter Sitárik, 3. Branislav Brontvaj

Trať 11 kilometrov

Ženy 19 až 39 rokov – 1. Miroslava Strežová, 2. Katarína Chromčáková, 3. Alžbeta Mikolajčíková, ženy 40 až 49 rokov – 1. Lenka Mokošáková, muži 19 až 39 rokov – 1. Pavol Bakoš, 2. Marcel Filip, 3. Michal Strežo, muži 40 až 49 rokov – 1. Marián Gemmel, 2. Slavomír Praj, 3. Rastislav Vajduľák, muži 50 až 59 rokov – 1. Roman Petrikovič, 2. Vladimír Pánik, 3. Štefan Verníček.