Derby na Bzinách sa nehralo ani hodinu

Vedúci Oravský Biely Potok znovu nadeľoval. Stanislav Belko exceloval.

25. aug 2021 o 8:38

VII. liga

Kraľovany – Or. Lesná 1:2 (1:1)

Góly: 41. P. Jesenský (z 11 m) – 24. J. Tisoň, 89. Š. Viater

Súvisiaci článok Rabča a Leštiny body ešte nepustili Čítajte

Od začiatku sa útoky striedali na obe strany. Oravská Lesná mala prevahu v strede poľa a v 24. min išla s veľkým prispením domáceho stopéra Bellu do vedenia. Malá domov bola slabá, len do behu Tisoňa a ten nezaváhal. Kraľovany stihli do prestávky vyrovnať. Po faule na Adriána Hada kopali jedenástku. Zaujímavé je, že faulovaný hráč hral ešte do 76. min a na druhý deň skončil so sadrou na nohe. Pokutový kop premenil s prehľadom Jesenský. Domáci mohli do prestávky kopať ešte jednu jedenástku, ale rozhodcu už druhú v krátkom slede neodpískal.