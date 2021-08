Podkonice padli na Orave, Tatran dal najlepšiu pozvánku na Ružomberok

Oba naše kluby vyhrali v uplynulom kole, a to dokonca zhodným výsledkom 3:1.

24. aug 2021 o 16:00 Tomáš Ferenčík

III. liga Stred

L. Štiavnica – D. Kubín 1:3 (1:1)

Góly: 28. Š. Koleň – 23. M. Bobček, 56. M. Otruba, 73. P. Bača

Od úvodných minút vyrukoval Dolný Kubín na Liptákov. Vytvoril si územnú prevahu, ktorú mohol vedúcim gólom korunovať Gálik. Hlavičkoval však po rohu mimo brány. Rovnako skončila aj strela Baču z hranice šestnástky. V 24. min sa už hostia tešili z gólu. Po peknej prihrávke od Baču už nemal Bobček problém skórovať do odkrytej brány. Liptáci sa však vrátili do zápasu. Už o päť minút vyrovnali var z prvej príležitosti. Na center si nabehol Koleň a peknou hlavičkou skóroval. Domáci ožili, hru vyrovnali a mohli ísť aj do vedenia. Najprv išla jedna strela vedľa brány a potom Hofericu vychytal Čillík.