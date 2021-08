Čakanie na prvý gól sa predĺžilo

V poradí štvrté vystúpenie v druholigovej spoločnosti odohral námestovský MŠK na vynovenom štadióne s umelou trávou v Trenčíne, kde hráva domáce zápasy dočasne Dubnica.

18. aug 2021 o 17:00 Tomáš Ferenčík, Milan Švába

Dubničania sa stali v tomto ročníku farmou Trenčanov, čiže môžu počítať v každom stretnutí až s piatimi posilami z najvyššej súťaže. Do zápasu proti

Námestovu zasiahlo ofenzívne trio Ghali, Letenay, Demitra a striedajúci ex-Ružomberčan Kmeť i talentovaný 19-ročný Biricz. Sila Považanov tým výrazne vzrástla. Naopak, Hornooravci nastúpili oslabení o šesticu hráčov – Mydlára, Stašáka, Hušľu, Chovana, Snováka a v minulom kole vylúčeného Brodzianskeho.

Dubnica nad Váhom – Námestovo 4:0 (2:0)

Góly: 2. a 65. Kuzma, 23. Letanay, 58. Demitra

Lepší vstup do zápasu mali domáci. Začali útočne a už v 2. min zahrávali dva rohové kopy. Po tom druhom sa lopta dostala ku kapitánovi Dubnice Marekovi Kuzmovi, ktorý zblízka prekonal Lešňovského. Nečakaný úvod, no len sa potvrdilo, že i menšia koncentrácia pred vlastnou bránou môže znamenať inkasovaný gól. Hostia sa snažili hrať smelšie smerom dopredu, no až v 19. min sa ocitli v sľubnej príležitosti. Po ľavej strane unikol súperovej obrane Chrachala. Dobre zakončil, no pozorný Vavrúš jeho pokus zneškodnil. Dôležitý moment zápasu, ktorý sa mohol a mal skončiť vyrovnávajúcim presným zásahom. Bohužiaľ, identická situácia prišla o štyri minúty, avšak na druhej polovici hracej plochy. Loptu potiahol krajný obranca Nomilner, odcentroval do pokutového územia a tam nepokrytý Lukáš Letenay hlavičkou zvýšil už na 2:0.

V tejto fáze zápasu sa lámal chlieb. Druhý inkasovaný gól vykoľajil hostí a tí mohli zakrátko nato opäť pykať po zaváhaní v obrane. Našťastie, výborný zákrok ukázal Lešňovský, keď vychytal Letenaya. Zverenci Petra Jakuša sa dostali na koňa. Za necelú polhodinu viedli dvojgólovým rozdielom a mohli i vyšším. Svetlá chvíľka v hre Námestova prišla v 37. min, kedy sa k strele spoza šestnástky odhodlal Marián Čiernik. Pozorný Vavrúš ju na dvakrát zneškodnil. Futbalisti v bielych dresoch sa o korekciu nepriaznivého stavu nepostarali ani v 42. min, kedy bránu Dubnice prestrelil z priameho kopu Farský.

Do druhého polčasu nastúpil do útoku už uzdravený navrátilec Žákovič, no bolo vidno, že herná prax mu chýba a nevedel sa výraznejšie presadiť. V 48. min zahrával priamy kop opäť Farský a opečiatkoval hornú žrď dubnickej brány. Od 53. min začali dominovať Považania. Svoj dobrý výkon vyšperkovali ďalšími dvomi gólmi. Tretí v poradí zaznamenal Lucas Demitra, keď sa zbavil obidvoch hosťujúcich stopérov a prestrelil aj Lešňovského. Situácia z 58. min vyzerala ako z veľkej futbalovej knihy. Námestovčania boli v hernom kŕči, čo demonštroval v 65. min zlým odkopom Habiňák. Lopty sa zmocnil Marek Kuzma a po úniku štvrtýkrát rozvlnil sieť súpera.

Hoci mali Hornooravci vpredu od 75. min už dvoch útočníkov, jediným, kto ako-tak zamestnával gólmana domácich, bol Farský. V závere už ale mal toho dosť a stretnutie dohrával v kŕčoch. Do hry zasiahol aj ďalší navrátilec Nákačka, no ani on nepriniesol výraznejšie oživenie. Dubničania s prehľadom dotiahli duel do víťazného konca. Oslabení hostia opäť vyprodukovali niekoľko chýb, ktoré ich stáli lepší výsledok. Milan Švába

HOSTIA: Lešňovský – Michal Čiernik, Terentiev, Habiňák, Buckulčík – Bednár (56. Chorvát) – Marián Čiernik, Kobylarczyk (80. Nákačka), Farský, Svetlošák (75. Gelčinský) – Chrachala (46. Žákovič)

POVEDAL PO ZÁPASE TRÉNER

Miroslav Trnka: Prehra je dosť krutá, aspoň jeden gól sme mohli streliť. Mali sme šance, súperovi pomohlo aj brvno. Mysleli sme si, že konečne prelomíme streleckú smolu. Zas sa nám nepodarilo streliť gól. Súpera sme sami postavili na koňa. V druhom polčase dostalo mužstvo góly po fatálnych chybách.

