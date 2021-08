Orava oslavuje, máme majstra Slovenska v horskom behu

Špecialista na cestné behy sa mal pôvodne zúčastniť na inom podujatí.

18. aug 2021 o 8:30 Tomáš Ferenčík

NÁMESTOVO. Martin Rusina opäť raz dokázal bežeckú výnimočnosť. Nevyhráva už iba na cestných pretekoch, ale i horských. „Pre mňa je horský beh radosť a oddych. Žiadna naháňačka,“ povedal.

Pôvodne sa vicemajster Slovenska v polmaratóne pripravoval na preteky z Roháčov do Podbiela (22 kilometrov). „Podujatie zrušili, preto som hľadal alternatívu, ktorá bude vzdialenostne podobná. Našiel som horský beh z Baby na Kamzík. Bola to celkom výzva, predsa len to je terén.“

Išiel plný plyn

V sparnom počasí a lesným terénom Malých Karpát museli účastníci zvládnuť 26 kilometrov s takmer šiestimi stovkami nastúpaných výškových metrov.