Čo sa skrýva za vetami Vezmi si ma či Na ceste

Hoci pôvodne to bola len skúšobná myšlienka, projekt má u ľudí úspech.

23. aug 2021 o 11:54 Dorota Mikulášová

NÁMESTOVO. „V hlave každého knihovníka sa zrodí otázka, čo ďalej s knihami, ktoré sú vyradené,“ hovorí riaditeľka Domu kultúry v Námestove Daniela Kubíková. Každým rokom knihy v knižničnom fonde postupne strácajú na hodnote, majú ich duplicitne, sú príliš poškodené alebo si ich už ľudia nechcú požičiavať.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Keď som do svojej funkcie nastúpila, mali sme ich uložené na jednej kôpke v sklade.“ Vymysleli teda projekt Vezmi si ma a krabicu s vyradenými knihami vyložili pred dvere knižnice. V nej sa ľudia môžu kedykoľvek prehrabať a ak ich titul zaujme, môžu si ho odniesť domov. „Takto si knihy nájdu ešte ďalší osud u niekoho iného.“

Hoci pôvodne to bola len skúšobná myšlienka, projekt má u ľudí úspech. Začiatkom týždňa majú knihy v krabici kopcom a na konci týždňa ich ostane už iba pár. „Sme radi, lebo presne toto bol náš cieľ.“

Prečítajte si tiež Pod strechou jednej zo starých kaplniek sa skrývalo prekvapenie Čítajte

V knižničnom fonde majú aktuálne zhruba 22-tisíc titulov, no číslo stále rastie. Každý rok vydáva Fond na podporu umenia výzvu na akvizíciu knižničného fondu, z ktorých môžu nakúpiť nové knihy. „Tento rok sme sa zamerali na reportážnu literatúru, ktorá má nemálo svojich čitateľov.“

Knihy však niektorí čitatelia zo svojej knižnice do mestskej knižnice aj sami nosia. Hoci má knižnica dosť vlastných titulov, občas privolia. „Bolo by nám to ľúto, ak by mali skončiť niekde v koši.“

"Takéto projekty vymýšľa pravidelne aj Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Tým, že je to regionálna knižnica, titulov majú omnoho viac a distribuujú ich takto po celom Slovensku do nemocníc, väzníc či iných zariadení. „Vlastne kdekoľvek, kde môže človek siahnuť po knihe.“

Pozrite si fotky Rozmanitosť krojov je darom našich predkov Čítajte

Projekt Na ceste pripravili v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky a dopravcom Arriva Liorbus. Na tri autobusové, päť železničných staníc na Orave a do nocľahárne v Dolnom Kubíne umiestnili staničné knižnice, ktoré naplnili vyradenými, ale stále zaujímavými knihami rôznych žánrov pre rôzne kategórie čitateľov.

Medzi nimi si tie svoje nájdu malí aj veľkí cestujúci čakajúci na vlak či autobus. Jedna z nich je aj na nástupišti v Námestove. Stará sa o ňu mestská knižnica a knihy do knižničky pravidelne dopĺňa. „Takto knihy dokážu spríjemniť chvíle pri čakaní na autobus, ale ak čitateľa titul zaujme, môže si ho pokojne vziať na svoje cesty,“ dodáva Kubíková.