Jeden horší ako druhý. Opráv sa mosty tak skoro zrejme nedočkajú

Či ich skôr opravia, pre zlý stav zatvoria, alebo sami spadnú, nevedno. Spájajú centrum Bielej Oravy so zvyškom sveta.

19. aug 2021 o 7:25 Dorota Mikulášová

NAMESTOVO. „To ideme čakať, kým oba mosty zatvoria a jazdiť budeme cez Jablonku?“ pýta sa na sociálnej sieti Mário. Diskusia k dvom mostom, ktoré spájajú centrum Bielej Oravy s ostatným zvyškom sveta, sa potom v komentároch rýchlo rozbehla a ľudia očakávajú, že už čoskoro bude po priehrade premávať kompa alebo sa aspoň súčasťou povinnej výbavy každého auta stane kúpacia vesta. Pre istotu, ak by niektorý z mostov do času opravy náhodou spadol.

Stav veľmi zlý

A ono sa ani tak vlastne niet čomu čudovať. Slovenská správa ciest (SSC), pod ktorú patrí most na ceste 1. triedy v Oravskej Jasenici, dala v roku 2018 vypracovať jeho diagnostiku. Tá most preradila do stupňa šesť, teda jeho stav je veľmi zlý.

Po vlaňajšej kontrole je na tom rovnako už aj most v Námestove, za ten však zodpovedá Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK).

Oba mosty sú tak len na krôčik od siedmeho stupňa, ktorý je havarijný a pri ňom už musia mostný objekt zatvoriť. Kedy však plánujú správcovia jeden či druhý most opravovať, zatiaľ nikto presne nevie.