Skala nad mestom láka oddávna. Výnimočné miesto

Pútnické miesto Skalka začalo písať svoju históriu okolo roku 1870. Práve v tom období dal vtedajší richtár Juraj Medvecký Ollo vytesať v skale Skalka otvor pre sochu Panny Márie.

15. aug 2021 o 10:22 Júlia Krivdová

Tvrdošín. Niektorí ľudia by si mohli myslieť, že pútnické miesto na Skalke, ktoré má skutočne dlhú históriu už dávno upadlo do zabudnutia. Nie je to však pravda. Zveľaďovať ho začali Tvrdošínčania v roku 2000, a to vybudovaním prístupovej cesty.

Článok pokračuje pod video reklamou

V tom istom čase vznikla myšlienka výstavby krížovej cesty, s ktorou prišiel vtedajší predseda urbáru Jozef Krivda.

Rekonštruovali ju postupne

„Otec chcel vyzdvihnúť výnimočnosť tohto miesta. Výstavba krížovej cesty sa mu zdala ako najvhodnejší spôsob. Plán, ktorý mal, sa však nepodarilo uskutočniť, pretože v roku 2001 sa mu rapídne zhoršil zdravotný stav a v roku 2002 po ťažkej chorobe zomrel,“ povedal Jozefov syn Pavol.

Prečítajte si tiež Každý júlový deň vyšliapal na Choč, či svietilo slnko, alebo pršalo Čítajte

V roku 2005 došlo v rámci rekonštrukcie k dláždeniu schodov, ktoré vedú k sochám Panny Márie a svätej Bernadety. O rok neskôr tu pribudla drevená socha slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda. Celková rekonštrukcia Skalky v Tvrdošíne bola ukončená v roku 2008, kedy na mieste vznikol drevený prístrešok.

Po vybudovaní tohto pútnického miesta tu prebiehali púte na sviatok sv. Anny, ktorej je zasvätený malý kostolík v mestskej časti Medvedzie.