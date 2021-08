Dolný Kubín odčinil domácu prehru

Oravské Veselé čakal náročný zápas. Cestovalo do Martina, kde sa body získavajú veľmi ťažko.

11. aug 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

III. liga Stred

Martin – Or. Veselé 1:0 (1:0)

Gól: 22. A. Líška

Súvisiaci článok Prvý bod je doma, chýba už iba gól Čítajte

Pred početnou diváckou kulisou sa hral od začiatku svižný futbal. Z oboch strán sa očakávalo ofenzívne poňatie hry. V prvom polčase mali navrch domáci Martinčania, ktorí išli v 22. min do vedenia. Gólu predchádzala chyba hostí. Viac vyložených šancí diváci nevideli.

Článok pokračuje pod video reklamou

Do druhého polčasu urobilo trénerské duo hostí Michal Kumor a Vladimír Škuta dve zmeny. Zrazu bolo Oravské Veselé lepším mužstvom. Súpera zatlačilo na vlastnú polovicu. Vytváralo si priestor na polovici domácich, ktorí však útoky odrážali a paradoxne po dvoch brejkových situáciách mohli skórovať.

Tatran sa snažil nepriaznivý stav zvrátiť, ale nebolo mu súdené. Najväčšiu šancu spálil striedajúci Rastislav Smondek. Škoda, lebo minimálne na bod Oravské Veselé v tomto zápase siahalo. Dušan Rejduga

HOSTIA: Feriančik – Šmiheľ, A. Kmeť, Ondrek, Janič (83. M. Hvoľka), F. Moďoroši (46. O. Luterán), M. Gočal (72. J. Kudlička), J. Jurky, A. Kraľovanský (46. J. Tancík), M. Mrva, M. Boďa (72. R. Smondek)

Krásno n. Kysucou – D. Kubín 1:4 (1:2)

Góly: 15. Hunčík – 8. Hojo, 44. Karas, 60. Otruba, 80. Kolorédy

Oravské mužstvo nemohlo v tomto zápase počítať s útočníkom Marekom Bobčekom, ktorý dostal po pohárovom zápase dodatočný trest na základe zápisu delegáta. V zostave figuroval navrátilec Peter Bača.

Súvisiaci článok Bobrov si ide svoje, hrdinom Matej Chorvát Čítajte

Dolný Kubín mal skvelý úvod. Napádal súpera a v 8. min sa už tešil z gólu. Ušiel Kolorédy a na dvakrát dopravil loptu do siete Hojo. Domáci sa rýchlo otriasli. Najprv mali dve nebezpečné strely, ktoré sa neujali. V 15. min však vyrovnali takmer z 20 metrov. Oravskí futbalisti nezložili zbrane a do listiny strelcov sa mohol opäť zapísať Hojo. Center od Otrubu však nedokázal dopraviť do siete. V úplnom závere prvého polčasu sa hostia dočkali. Pekne prešiel Kolorédy a loptu z bezprostrednej vzdialenosti dostal medzi tri žrde Gabriel Karas. V Dolnom Kubíne si otvoril gólový účet.

Po prestávke nedovolili hostia Kysučanom vyvinúť nejaký tlak. Práve naopak. V 60. min pridali tretí gólový úder. Centroval Karas a presadil sa Otruba. Bodku za vydareným stretnutím nováčika tretej ligy dal aktívny Kolorédy. Vnikol do šestnástky a povedľa brankára stanovil na konečných 1:4.

Dolnokubínski chlapci si zaslúžia pochvalu za bojovný a disciplinovaný výkon. Je to zaslúžené víťazstvo, ktoré dalo zabudnúť na prehru z úvodného kola. Pavol Bača

HOSTIA: Spišák – Ončák, Sopúch, Gálik, Lupták, Machaj, Otruba, Kolorédy (88. Sučák), Karas (82. Brienik), P. Bača (90. Kutlík), Hojo (86. Kubačka)