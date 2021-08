Prvý bod je doma, chýba už iba gól

Námestovčania podali proti skúsenejšiemu tímu zlepšený výkon, podporený bojovnosťou a nasadením.

11. aug 2021 o 9:00 Milan Švába

II. liga

Námestovo - Skalica 0:0

Cieľ nezopakovať výkon z ostatného domáceho súboja sa futbalistom od Oravskej priehrady podaril. Skúsenosti i hráčska kvalita boli opäť na strane súpera. Toho sa však domáci nezľakli. Vedeli, že ak neurobia zbytočné individuálne chyby, dobrý výsledok by sa mohol dostaviť.

Už úvodné minúty ukázali, že duel bude mať obojstranne svižné tempo. Zaujímavý moment sa zrodil hneď na začiatku. V 2. min sa k zakončeniu zblízka dostal poľský legionár Kobylarczyk, no jeho strelecký pokus zblokoval obranca Skalice. To bol pre hostí signál, že musia hrať aktívnejšie smerom dopredu, ak sa chcú dostať čo najskôr do vedenia. Našťastie, rýchly gól z ich strany neprišiel, čo netešilo impulzívneho hosťujúceho trénera Jozefa Kostelníka. Neraz diskutoval s náhradným rozhodcom a pýtal si penaltu, odpískanie faulu či kartu pre hráča domácich.

Zahoráci produkovali ofenzívny futbal. Snaha dominovať v zápase sa im nedala uprieť, no narážali na odpor pozorne brániaceho súpera. Vytvorili si územnú prevahu, dominovali vo vzdušných súbojoch a viac držali loptu na svojich kopačkách. Rezervy mali ale v koncovke, ku ktorej sa pravidelne nedostávali. Prvý vážnejší moment z ich strany prišiel až v 17. min, keď Lešňovského pozornosť preveril nebezpečnou strelou z priameho kopu Mizerák. A práve on, hoci operoval na poste ľavého obrancu, neraz výrazne podporoval ofenzívu svojho tímu a zahrával všetky štandardné situácie Skaličanov.

Futbalistom Námestova nechýbalo nasadenie ani patričný dôraz, no niektoré herné situácie mohli vyriešiť ináč. Po hodine hry potešil publikum razantnou strelou Chovan, no nemierila medzi žrde. Hneď nato sa dokázal na opačnej strane individuálne presadiť Baumgartner. Lopta z jeho kopačky smerovala nad bránu. Dobrý center od Mariána Čiernika dostal v 63. min Svetlošák. Jeho hlavička ale gólmana Junasa neohrozila.

Domáci kolektív sa osmelil a viackrát sa ocitol v pokutovom území súpera. Hosťom sa to opätovne podarilo v 75. min, kedy Brigant našiel v dobrej pozícii striedajúceho Voleského, no ani ten neprinútil Lešňovského kapitulovať.

Duel bol poznačený viacerými stretmi či dohrávaním súbojov. Tie ale pramenili z veľkého nasadenia a dôraznej hry obidvoch aktérov na hracej ploche. Celkovo hlavný arbiter ukázal 9 žltých kariet. Spomedzi nich päť domácim futbalistom. Dve v 14. a 87. min uvidel defenzívny stredopoliar Norbert Brodziansky. Záverečný nápor hostí tak musel MŠK zvládnuť v početnom oslabení.

Favorit pricestoval na Oravu s úmyslom získať všetky body, no s imperatívom nepodceniť súpera a hrať zodpovedne celých 90 minút. V stretnutí síce pôsobil futbalovejším dojmom, no zároveň len potvrdil, že úvod sezóny ho nezastihol v najlepšej streleckej forme. Námestovčania naďalej čakajú na premiérový presný zásah v II. lige, na svoje konto si však pripísali prvý bod. Ten je vzhľadom na kvality súpera veľmi cenný. Milan Švába

DOMÁCI: T. Lešňovský – M. Habiňák, Michal Čiernik, V. Terentiev, Marián Čiernik (71. M. Chrachala), S. Farský, M. Buckulčík, P. Svetlošák (79. M. Chorvát), P. Chovan (90. J. Gelčinský), W. Andrzej Kobylarczyk, N. Brodziansky

ČK: 87. N. Brodziansky (2 ŽK)

Povedal po zápase tréner Miroslav Trnka:

S výkonom svojho mužstva som spokojný. Chlapci dodržali všetky taktické pokyny. Bojovali a dobre organizovanou obranou nedovolili súperovi rozvlniť sieť našej brány. Hoci si Skaličania vytvorili niekoľko šancí, nedokázali ich premeniť. My sme sa stále snažili hrať svoju hru, ktorá sa nám vyplatila a udržali sme bezgólový výsledok. Vedeli sme, že hostia otvoria hru, lebo remíza sa pre nich rovná prehre. Verili sme, že po protiútoku by sme mohli skórovať a pokúsiť sa vyhrať takýmto spôsobom.

V druhej lige sme sa ešte strelecky nepresadili. Hrá sa v nej oveľa rýchlejšie. Hráči si zvykajú na vyššie tempo. Od zápasu k zápasu je to lepšie, tak dúfam, že už v budúcom stretnutí ten gól dáme.