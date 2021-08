Mal česť byť medzi prvými Slovákmi

Mladý Róbert Judiak reprezentoval našu krajinu v Taliansku.

11. aug 2021 o 13:00 Tomáš Ferenčík

Slovensko prvý raz v histórii reprezentovali bežci na mládežníckych majstrovstvách sveta v skyrunningu. Medzi štvoricu, ktorá začala písať novú éru,

sa dostal aj Róbert Judiak z Dolného Kubína. „Byť súčasťou prvej výpravy je pre mňa určite veľká česť. Je to taktiež obrovská skúsenosť. Mohol som sa porovnať so svetovou špičkou. Mám veľkú motiváciu do ďalších tréningov. Dúfam, že sa tento šport u nás posunie na vyššiu úroveň.“

Skyrunning je horský beh, kde sa prekonáva v súčte nadmorská výška minimálne 2-tisíc metrov, stúpanie dosahuje aspoň 30 percent a náročnosť nepresahuje druhý stupeň horolezeckej klasifikácie obtiažnosti.

Nadmorská výška nerobila problémy

Svetový šampionát hostilo talianske mesto L'Aquila. Všetko podstatné sa odohralo v mestskej časti Assergi. Tam sa zložili športovci v hoteloch a tiež sa konali preteky. „Je to tam nádherné,“ hovorí Róbert Judiak. „Všetko sme mali zabezpečené. Skvelý zážitok.“