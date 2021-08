Nový covid automat: Orava má stále málo zočkovaných ľudí

Pri zmene farby nového covid automatu v okrese sa má brať do úvahy okrem počtu pozitívnych testov aj zaočkovanosť ľudí starších ako 50 rokov.

11. aug 2021 o 8:29 Martin Pavelek

ORAVA. Na Orave zaostáva v očkovaní hlavne Tvrdošínsky okres, v ktorom dostalo prvú dávku vakcíny len 37 percent obyvateľov, druhú 32 a v kategórii nad 50 rokov možnosť očkovania proti COVID-19 využilo len 54 percent.

„Pri nízkej zaočkovanosti v regióne bude priebeh tretej vlny veľmi vážny. Následky, ktorým ešte stále môžeme predísť, budú desivé a nezvrátiteľné,“ povedala okresná hlavná hygienička Mária Varmusová. Upozornila, že očkovaním možno predísť zaťaženiu zdravotného systému, ktorý nebude schopný poskytovať bežnú zdravotnú starostlivosť pri akútnych stavoch, úrazoch, ale aj ťažko chorým, ako sú onkologickí, s ochoreniami srdca, ciev a podobne.

Zaočkovanosť na Orave Okres Zoačkovanosť 1 dávka Zaočkovanosť plná Zaočkovanosť nad 50 r Dolný Kubín 43 % 39 % 60% Námestovo 37 % 33% 58% Tvrdošín 37 % 32% 54%



V snahe zvýšiť zaočkovanosť bude dolnokubínska nemocnica vo štvrtok 12. augusta očkovať len neregistrovaných záujemcov o vakcináciu. Vítaní sú aj počas iných dní.

Na Slovensku už dominuje delta variant, pričom za posledné dva týždne až 77 percent pozitívnych prípadov bolo medzi nezaočkovanými ľuďmi.

Zaočkovanosť na Slovensku sa pohybuje od 28 percent na juhu stredného Slovenska po 60 v Bratislave.

Tým, ktorí sa zaočkovať zo zdravotných dôvodov nemôžu, postačí potvrdenie od lekára.

Zmena nastáva aj v testovaní. Po rokovaní vlády to potvrdil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Počas dňa avizoval, že desiatky nemocníc začnú robiť testy už v priebehu najbližších dní.

Na očkovaní záleží

Covid automat bude mať namiesto siedmich po novom už len päť farieb a namiesto národného prístupu bude preferovať okresný, ktorý zohľadní mieru zaočkovanosti rizikových skupín v regióne.

„Očkovanie osôb 50 plus znamená, že okres sa automaticky dostane do nižšej farby, pretože to predstavuje obrovský benefit pre zdravotnícky systém, ktorý sa odľahčí,“ vysvetlil vedúci Inštitútu zdravotníckych analýz Matej Mišík.

Okresy sa posunú o jeden stupeň covid automatu nižšie za každých 10 percent zaočkovaného obyvateľstva nad 50 rokov, počítať sa bude od 55 percentnej úrovne zaočkovanosti.

Ak teda bude mať okres zaočkovaných nad 65 percent populácie vo vekovej skupine nad 50 rokov, zníži sa jeho zaradenie do fázy covid automatu o jeden stupeň.

Antigénové testovanie v nemocniciach Niektoré nemocnice by mohli začať testovať už v stredu 11. 8. alebo vo štvrtok 12. 8. Od pondelka 16. 8. by ich malo realizovať 68 nemocníc. Záujemca ich bude môcť absolvovať bez obmedzenia počtu, vždy však za manipulačný poplatok päť eur. Indikované testy zostávajú aj naďalej zadarmo neobmedzene. Ide napríklad o testy pred operáciou či pre ľudí, ktorí sa stali úzkym kontaktom nakazeného novým koronavírusom. Naďalej budú fungovať aj mobilné odberové miesta, ale testy budú drahšie, keďže ide o komerčnú cenu.

Nový covid automat

Prevádzky sa po novom budú sami rozhodovať, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo zaočkovaných, testovaných a ľudí, ktorí prekonali ochorenie covid-19, alebo všetkých vrátane neočkovaných a netestovaných.

Podľa toho sa potom budú odvíjať aj ďalšie opatrenia. Ide napríklad o to, koľko ľudí môže byť v prevádzke, pričom platí, že v prípade očkovaných to bude bez obmedzenia počtu, a to až do čiernej farby okresu.

Možnosť vybrať si z troch režimov fungovania sa nevzťahuje na obchody. Dôvodom je, že v nich ľudia trávia menej času a mnohé z nich slúžia na zabezpečenie nevyhnutých životných potrieb.

Podrobnosti určí vyhláška Úradu verejného zdravotníctva.