Michal Tuka si doprial výživný športový mesiac

Posledný júlový deň štartoval na najobľúbenejších pretekoch Tatranská šelma.

7. aug 2021 o 11:00 Tomáš Ferenčík

NIŽNÁ. Mesiac júl si spája veľa ľudí s dovolenkami, pre Michala Tuku z Nižnej bol hlavne o športovom zápolení. I keď sa prioritne sústreďuje na horské behy, rád si zasúťaží aj na dvojkolesovom tátošovi. Musí to byť však riadna strmina v peknej prírode.

Presne tieto parametre spĺňajú preteky MTB Vertikal z Bobrovca na Červenec. Na takmer 11-kilometrovej trati nastúpajú cyklisti 811 výškových metrov. „Je to v rámci prípravy na beh do vrchu super tréning. Vždy sa tam stretneme viacerí, čo beháme do vrchu.“ Oravský pretekár potvrdil, že mu nie je cudzí ani bicykel. Vo svojej kategórii bojoval dokonca o medailu. Mal však smolu. „Asi kilometer pred cieľom mi padla reťaz,“ hovorí. „Je to ďalšia skúsenosť. Verím, že môj čas na bicykli ešte len príde.“