Na mužstvo Bobrova sa bola radosť pozerať

Tvrdošínski futbalisti si musia na prvý zápas v novej sezóne ešte počkať.

4. aug 2021 o 17:00 Tomáš Ferenčík

IV. liga Sever

Bobrov – Diviaky 2:0 (0:0)

Góly: 62. Maroš Bednár, 68. J. Stašák

Celá taktika Bobrova bola v tomto zápase postavená na ofenzívnom poňatí. Hráči mali prevahu v držaní lopty, ale v zakončení boli neúčinní. Vytvárali si v prvom polčase veľmi málo gólových šancí. Diviaky mali dve výborné príležitosti, ale Vilko Kormaňák ich podržal.

Po obrátke nastúpili na ihrisko dvaja hráči z Námestova. Na ľavú prišiel Šimon Mydlár a do zálohy Jozef Stašák. Tento ťah sa vydaril, lebo zrýchlil hru na kraji. V 55. min prišiel na ihrisko ďalší Námestovčan Ondrej Hušľa s úmyslom zrýchliť aj prvý kraj. To sa zjavne podarilo. V 58. min zbehol do šestnástky Patrik Mäsiar a v šestnástke bol faulovaný. Loptu si postavil Maroš Bednár, ale brankár jeho zámer vystihol. Nepremenená penalta ho ešte viac nakopla a o štyri minúty sa radoval z gólu po rohovom kope. V 68. min zafungovala námestovská spolupráca a bolo 2:0. Útok založil Mydlár a Stašák z hranice šestnástky trafil nekompromisne.

Domáci naďalej hýrili vysokým presingom. Odoberali súperovi lopty a prišli ďalšie vyložené šance. Menovite ich zahodil Hušľa, Záhumenský i Kurják. V 81. min putoval predčasne pod sprchy domáci Maroš Bednár. Po potýčke s brankárom videli obaja žltú kartu a keďže strelec prvého gólu už jednu mal, videl červenú.

Musím vyzdvihnúť výkon futbalistov Bobrova. Som rád, že prijali chlapcov z Námestova do tímu, čoho výsledkom bola výhra i fantastický prejav. Ako trénujem v klube, som mužstvo ešte s takou chuťou, radosťou a dynamikou nevidel hrať. Jozef Parížek

DOMÁCI: V. Kormaňák – J. Kurják, M. Jaroš, L. Repka (46. Š. Mydlár), Martin Bednár, Ľ. Záhumenský, P. Mäsiar, M. Gonda, F. Mravec (46. J. Stašák), P. Šefčík (51. O. Hušľa), Maroš Bednár

ČK: 81. Maroš Bednár (2 ŽK)

Tvrdošín – Turzovka odložené

Kvôli nespôsobilému terénu si mužstvá odložili stretnutie na 1. septembra.

