V Lokci majú postupové ambície, v prvom kole to tak nevyzeralo

Zo zápasov siedmej ligy sme si boli pozrieť súboj nováčikov Veličnej a Sihelného.

4. aug 2021 o 9:26 Tomáš Ferenčík

VII. liga

Istebné – Kraľovany 4:1 (1:1)

Góly: 23. P. Dulovec (z 11 m), 65. a 72. M. Katreniak, 90. M. Matejčík – 34. P. Jesenský (z 11 m)

Na úvod sezóny nastúpilo domáce Istebné v derby proti Kraľovanom a zápas začalo lepšie. Už v úvode mal tutovku Michalic, ale jeho strela išla mimo. Neskôr sa zastreľoval Katreniak, ale taktiež v koncovke nepochodil. A tak sa do vedenia mohli dostať hostia. Janota trafil len do brvna. Skóre sa nakoniec menilo v 23. min, keď nariadený pokutový kop premenil Dulovec. Prvý polčas sa niesol v réžii domácich. Hostia hrozili ojedinelými útokmi a ich aktivita stačila na vyrovnanie. Po faule sa tiež z pokutového kopu nemýlil Jesenský a bolo 1:1. Do prestávky sa domáci predbiehali v zahadzovaní šancí, a tak do sa do šatní išlo za vyrovnaného stavu.