Starý sa zrútil, nový by mal vydržať sto rokov. Most v Trstenej

Oprava mosta je vo finále, čoskoro ho otvoria. Výstavba trvala približne rok.

3. aug 2021 o 7:13 Dorota Mikulášová

TRSTENÁ. „Kedy už otvoria most, vy neviete?“ dostali sme minulý týždeň do redakcie otázku od staršieho Trstenčana. Most v centre mesta bol pre havarijný stav zatvorený päť mesiacov a vlani sa koncom marca zrútil. Okoloidúci vtedy hovorili vraj len tak, z ničoho nič.

Ešte do začiatku zimy stihol urobiť vysúťažený zhotoviteľ založenie mosta, osadil oceľové nosníky, zadebnil mostovku a položil betonársku výstuž na celú nosnú dosku mosta.

Po zime práce obnovili až v polke mája. Pre nízke teploty totiž nosnú dosku alebo aj mostovku nemohli zabetónovať, pretože sa jedná o integrovanú nosnú konštrukciu. „Následne pokračovali opravy podľa projektovej dokumentácie,“ povedal Vladimír Veveričík zo Slovenskej správy ciest.

V polovici júla sa na stavbe uskutočnila zaťažovacia skúška mosta. "Práce na moste by sa podľa zmluvy mali skončiť do 30. augusta, predpokladáme, že most dáme do predčasného užívania zhruba o dva týždne skôr," povedal hovorca SSC Martin Guzi. "Cena diela je 1,278 mil. eur s DPH."

Aktuálne robia robotníci dokončovacie práce na moste aj v jeho okolí, takisto spevňujú koryto rieky Oravica a svahov lomovým kameňom.

Pri kvalitnej údržbe by mal takýto most slúžiť verejnosti odhadom sto rokov.