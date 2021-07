Tri tipy na víkend: Orava ponúka podzemie, tiesňavy i hradné bralo

Pozrieť sa tam, kde život beží tisíckrát pomalšie ako na povrchu zeme, ponúka Brestovská jaskyňa povyše Zuberca. Odporúčame aj Juráňovú dolinu a miesta, kde filmovali Draculu.

29. júl 2021 o 11:29 Lýdia Vojtaššáková

Do podzemia s čelovkami

Pozrieť sa tam, kde život beží tisíckrát pomalšie ako na povrchu zeme, ponúka Brestovská jaskyňa povyše Zuberca. Jej systém má viac ako dva kilometre chodieb, no polovicu z nich môžu vidieť iba potápači.

Správa slovenských jaskýň sprístupnila na prehliadku trasu dlhú 220 metrov, návštevníci prejdú po nej tam a späť.

Brestovská jaskyňa nesľubuje bohatú kvapľovú výzdobu, skôr adrenalínový zážitok. Raz máte pod nohami hladinu podzemného potoka, inokedy nad hlavou skalný masív, kde tu vám pri prehliadke pomôže lano. Sprístupnený priestor má dve poschodia, z jedného do druhého prechádzate strmými schodiskami či po stupačkách.

Tiesňavou Juráňovej doliny

Ak máte radi nenáročné prechádzky v atraktívnom prostredí, určite by ste nemali obísť Juráňovú dolinu. Je považovaná za jednu najkrajších tiesňav na Slovensku.

Nájdite si čas zhruba dve a pol hodiny a vyberte sa od smerovníka v Oraviciach po červenej značke Tichou dolinou, kde môžete vybehnúť na rozhľadňu či navštíviť pravý salaš. Zhruba po 2,5 km prejdite cez potok a veľkou lúkou sa dostanete do ústia Juráňovej doliny. Tvoria ho jeden kilometer dlhý kaňon s vodou vymletými vyhĺbeninami a malými vodopádmi, cez ktorý vedie chodník s mnohými lavičkami. Bralnatým úsekom doliny sa dostávate do sedla Umrlá, odkiaľ sa dá zísť do Bobroveckej doliny, a potom do Oravíc.

Filmovali tam Draculu

Dominantou Oravy, ktorú by ste nemali obísť, je Oravský hrad. Patrí k najvýznamnejším pamiatkam hradného staviteľstva, komplex tvorí rad budov sledujúcich tvar hradného vrchu a strmého vápencového brala nad Oravským Podzámkom. Má 155 miestností a počas návštevy prejdete 754 schodov.

Jedna z expozícií sa venuje filmom, rozprávkam či seriálom nakrúteným na Oravskom hrade. Najstarším a zároveň najznámejším filmom je kultový horor Upír Nosferatu, ktorý bol v roku 1922 vytvorený na motívy románu Brama Stokera Dracula.