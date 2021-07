Diváci pod Oravským hradom už neuvidia ženský futbal

Až deväť hráčok je už v Ružomberku.

28. júl 2021 o 15:00 Tomáš Ferenčík

Po piatich futbalových sezónach končí ženský futbal v Oravskom Podzámku. „Dospeli sme k tomuto rozhodnutiu i napriek tomu, že ženské družstvo bolo v

našich končinách netradičné a veľké oživenie nášho klubu,“ hovorí Juraj Maslo. „Našlo si stálych fanúšikov, no do ďalšej sezóny sme nedokázali zostaviť káder, ktorý by aj naďalej zastupoval naše farby.“